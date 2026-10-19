蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

年底選戰倒數40天，蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策後第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。對於蘇姿丰父親「蘇春槐」挺沈伯洋，並暗酸「台北市長不需要權貴」說法，媒體今問蔣，認為自己是權貴嗎？

蔣萬安說， 其實他從第一次參選立委開始，他都特別強調，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」所以他會持續穩健一步一腳印，真正地照顧所有的市民朋友，推出紮紮實實的市政成果，來向所有的市民報告。