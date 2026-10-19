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黃世杰租土地辦造勢 民眾黨質疑農水署圖利

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨19日再次追打黃世杰承租土地辦造勢大會的爭議。圖／洪毓祥辦公室提供
民眾黨19日再次追打黃世杰承租土地辦造勢大會的爭議。圖／洪毓祥辦公室提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「候選人黃世杰承租農水署土地辦造勢，審核快速、租金便宜，恐有圖利疑慮！」民眾黨持續追打民進黨桃園市長參選人黃世杰低價、快速租借中壢商業精華區進行造勢的爭議，他們揭露合約說，農水署還將承租人打馬賽克，若承租者非黃世杰，恐怕涉嫌圖利。

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不同土地法規不同

民眾黨立委洪毓祥表示，黃世杰承租相關土地，需要有公開招租的流程，除非「年」租金15萬元以下，但農水署卻持續以「2天81700元」搪塞，若換算租金一年要1491萬，而且還說政風已經調查完、「查無不法」，這明顯就是包庇。

民眾黨龜山區桃園市議員參選人周曉芸也說，農水署收81700元，其實就是按照年租金1491萬元，除以365天然後再乘以2而得，顯示農水署明知道「年租金」的規定，而黃世杰拿朝陽公園混淆，但兩塊土地的性質不同，不同土地與法規也不一樣，且此塊土地只有出租一次，就是黃世杰的造勢大會，不要拿其他場地為自己解套。

農水署土地不得轉讓

「若承租人不是黃世杰，恐罪加一等！」同黨桃園區市議員參選人徐千晴強調，農水署的公文將承租人的姓名遮蔽，但若承租人不是黃世杰罪更重，因為相關規定是「不得擅自轉讓提供他人使用」，農水署處長黃華煌以公家活動包裝競選活動，並與黃世杰父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德過從甚密，難道沒有裙帶利益關係？

洪毓祥說明，黃世杰承租的土地是「國有非公用不動產」，不能短租、若年租金超過15萬要公開招租，還將承租人姓名遮蔽，若甲方（農水署）明知違法還做就是圖利，呼籲農水署公開說明，還有請檢調徹查。

從未干涉行政程序

對於土地相關爭議，黃世杰曾表示，在該筆土地舉辦競選活動前，陣營已依法提出申請，並在事前完成所有必要的審核程序。另外，短期出租並非特定候選人才能申請，主管機關會依規定審核，不存在特權問題；競選辦公室發言人簡伊翎指出，黃世杰無論擔任立委或法務部政務次長期間，從未干預公家機關的行政程序。

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