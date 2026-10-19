藍營酸「旁邊抽大麻、下跪嬤領高薪」 沈伯洋怒批誹謗

國民黨前副主席連勝文昨出席北市議員林杏兒競選總部站台，他批民進黨北市長參選人沈伯洋「他講話我們都聽不懂，可能旁邊有人在抽大麻。」而林杏兒也指，九成民眾都支持社子島開發，一個阿嬤跪下，沈就說會處理，相信阿嬤薪水領很高。沈伯洋今受訪重話，講話要正確，是毀謗。

連勝文站台時談到，沈伯洋的AI產業鏈說法簡略、批沈伯洋「講話我們都聽不懂，可能旁邊有人在抽大麻，所以影響到思考跟回答，這樣還要大麻合法化？」

沈伯洋被問及此事時酸說，「現在太多槍一時間不知道怎麼回。」這真的是過分，事後得知阿嬤是自救會，一直以來是所有市長、市長候選人陳情，歷史畫面都能看到，「說他們是領薪水的，講話要正確，是毀謗。」

至於被連勝文說旁邊有人在抽大麻。沈伯洋說，如果他們喜歡這樣方式攻擊，沒有辦法針對他個人，今天講的政見、願景，真的是可惜。

此外，網傳沈伯洋當選也將取消重陽敬老金。沈伯洋嘆，隨著投票愈近，謠言、假帳號、反串愈來愈多，請大家停看聽，他也發現重陽金的謠言就是不公開、Line群組，這是暗流，所以必須要去抵抗，趕快闢謠。

他強調，若上任重陽敬老會照發不誤，敬老金不只是敬老精神，還要發揚長者的思考、智慧留下，國外的做法是將長輩錄音、放入國家圖書館，才是真正的敬老精神。