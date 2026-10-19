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蔣萬安找盧秀燕當選戰母雞 民進黨團：好奇怪

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕將出任台北市長蔣萬安競選團隊的競選總部主委，民進黨立院黨團今表示，盧秀燕沒有辦法幫蔣萬安回答市政考卷，並認為蔣萬安應該是國民黨北市議員的母雞，卻期待更大的母雞出現，「這就好奇怪」。

2026九合一選舉

蔣萬安競選團隊預計今下午舉行記者會宣布由盧秀燕出任競選總部主委，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團尊重這樣的決定，但認為蔣萬安是現任市長，應該要回答市政問題，認為盧秀燕可不能幫他回答，「這是他（蔣萬安）的考卷」。

至於是不是為了2028總統大選，莊瑞雄說，盧秀燕當然想要挑戰2028，但他提醒，這是一場地方選舉，台北市長選舉是首都大戰，不是國民黨任何一個大咖安排下一站的轉運站。

莊瑞雄表示，2028的大選列車還沒有開動，指車子還沒有來，蔣萬安應在下個月投票日給市民清楚的交代。至於「洋流」究竟大不大？莊瑞雄說，盧秀燕可以隱藏身分去實地考察看看，看看洋流到底是真是假。

莊瑞雄也強調，蔣萬安是現任市長，不是靠誰，且應該算是北市議員的母雞，卻期待一隻更大的母雞，「這就好奇怪」。

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