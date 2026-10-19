沈富雄稱「可能落選」 蔣萬安4字回應：戒慎恐懼

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今將正式宣布競總主委由台中市長盧秀燕擔任，不過前立委沈富雄昨天政論節目中示警，表示「蔣萬安有可能落選」。蔣今上午受訪表示，面對每一次選戰，特別今年格外艱辛、而且很激烈，他都是「戒慎恐懼」。

蔣萬安說，接下來，他也會持續將四年的具體施政成果，向市民報告、清楚說明，並且接下來對台北市未來長遠的發展，具體擘畫的藍圖，向市民報告。

蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後第一所麗湖國小托嬰中心揭牌，對於前立委沈富雄日前才稱蔣萬安選情「反彈了」，昨天卻稱目前「洋流」態勢，現任市長蔣萬安可能會落選。

對此，蔣萬安說，面對每一次選戰特別今年格外艱辛、而且激烈，他「戒慎恐懼」，接下來，也會持續將四年的具體施政成果，向市民報告、清楚說明，並且接下來對台北市未來長遠的發展，具體擘畫的藍圖，向市民報告。