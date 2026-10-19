快訊

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

外資大舉匯出近180億美元 央行罕見盤中喊話穩匯市

滑著學習／看完秒懂只是錯覺？如何扭轉短影音學習危機

聽新聞
0:00 / 0:00

搶年輕票！徐欣瑩青工後援會成立 楊文科喊話團結拚勝選

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩青工後援會昨天晚間成立，由新竹縣青工總會長陳柏誠號召青年及青工幹部參與。圖／國民黨部提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩青工後援會昨天晚間成立，由新竹縣青工總會長陳柏誠號召青年及青工幹部參與。圖／國民黨部提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩青工後援會昨天晚間成立，由新竹縣青工總會長陳柏誠號召青年及青工幹部參與。國民黨新竹縣黨部主委楊文科到場勉勵青年團結投入選戰，強調資源有限不代表理想有限，期盼大家凝聚力量，支持徐欣瑩接棒，延續新竹縣30年建設成果，迎戰AI科技新時代。

2026九合一選舉

楊文科表示，近期選戰面臨不少挑戰，但越來越多青年願意站出來，讓他看見團隊持續向前的力量。他指出，勝利不是等待而來，而是靠每個人的投入與堅持一步步拚出來，期勉青工夥伴將熱情化為行動，從地方拜訪、接觸民眾做起，凝聚更多支持。

談到新竹縣發展，楊文科指出，從半導體、ICT產業到人工智慧，新竹縣已累積科技產業優勢，縣府也持續推動交通、產業園區及公園、美術館、總圖書館等建設，盼兼顧產業發展與生活品質。他強調，公共建設不只要美觀，更要符合民眾實際需求，讓縣民共享城市發展成果。

談及選戰處境，楊文科坦言，國民黨目前資源有限，選舉經費必須靠大家一點一滴募款、精打細算。但他認為，資源有限，不代表理想有限；面對困難，更能看出一個團隊的意志與韌性。

「如果這一仗能夠打贏，就是青年朋友最值得驕傲的一場勝仗！」楊文科強調，真正的力量不只來自資源，更來自團隊是否團結、信念是否堅定、每個人是否願意付出。他期許青工夥伴把熱情化為行動，把團結化為力量，從每一個地方、每一次接觸、每一份支持做起，讓更多人看見青年世代的責任與承擔。

楊文科並推薦徐欣瑩接棒，指出徐欣瑩出身新豐，擁有交通大學博士學位，曾任2屆縣議員、2屆立法委員，具理工背景及公共事務經驗。他認為，新竹縣正處於半導體、ICT產業邁向AI時代的關鍵階段，未來應在既有建設基礎上，結合科技治理思維，推動產業升級及公共建設，為新竹縣下一個30年持續打拚。

楊文科並推薦徐欣瑩接棒，指出徐欣瑩出身新豐，擁有交通大學博士學位，曾任2屆縣議員、2屆立法委員，具理工背景及公共事務經驗。圖／國民黨部提供
楊文科並推薦徐欣瑩接棒，指出徐欣瑩出身新豐，擁有交通大學博士學位，曾任2屆縣議員、2屆立法委員，具理工背景及公共事務經驗。圖／國民黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科到場勉勵青年團結投入選戰，強調資源有限不代表理想有限，期盼大家凝聚力量，支持徐欣瑩接棒。圖／國民黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科到場勉勵青年團結投入選戰，強調資源有限不代表理想有限，期盼大家凝聚力量，支持徐欣瑩接棒。圖／國民黨部提供

2026九合一選舉 徐欣瑩 楊文科 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白合體…高虹安競總成立 盧秀燕跨黨相挺

王鴻薇、葉元之、羅智強齊轟鄭朝方「騙票人設、黑金爭議」火力全開

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

謝龍介善化牛墟拜票 陳亭妃成立青商後援會

相關新聞

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

幫蔣萬安江啟臣會吃醋？盧秀燕、江啟臣都給了答案

台中市長盧秀燕受國民黨台北市長參選人蔣萬安邀請擔任競選總部主委，江啟臣會不會吃醋？盧秀燕今受訪時被問到這一題，盧說的確有跟江啟臣談，江啟臣說「應該要幫、立刻要幫」。江啟臣則說，大家都是政治大學的兄弟姊妹，會分工合作、團結一致。他還開玩笑說，「如果是老婆的話，我就會吃醋」。

沈富雄稱「可能落選」 蔣萬安4字回應：戒慎恐懼

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今將正式宣布競總主委由台中市長盧秀燕擔任，不過前立委沈富雄昨天政論節目中示警，表示「蔣萬安有可能落選」。蔣今上午受訪表示，面對每一次選戰，特別今年格外艱辛、而且很激烈，他都是「戒慎恐懼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。