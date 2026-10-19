搶年輕票！徐欣瑩青工後援會成立 楊文科喊話團結拚勝選

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩青工後援會昨天晚間成立，由新竹縣青工總會長陳柏誠號召青年及青工幹部參與。國民黨新竹縣黨部主委楊文科到場勉勵青年團結投入選戰，強調資源有限不代表理想有限，期盼大家凝聚力量，支持徐欣瑩接棒，延續新竹縣30年建設成果，迎戰AI科技新時代。

楊文科表示，近期選戰面臨不少挑戰，但越來越多青年願意站出來，讓他看見團隊持續向前的力量。他指出，勝利不是等待而來，而是靠每個人的投入與堅持一步步拚出來，期勉青工夥伴將熱情化為行動，從地方拜訪、接觸民眾做起，凝聚更多支持。

談到新竹縣發展，楊文科指出，從半導體、ICT產業到人工智慧，新竹縣已累積科技產業優勢，縣府也持續推動交通、產業園區及公園、美術館、總圖書館等建設，盼兼顧產業發展與生活品質。他強調，公共建設不只要美觀，更要符合民眾實際需求，讓縣民共享城市發展成果。

談及選戰處境，楊文科坦言，國民黨目前資源有限，選舉經費必須靠大家一點一滴募款、精打細算。但他認為，資源有限，不代表理想有限；面對困難，更能看出一個團隊的意志與韌性。

「如果這一仗能夠打贏，就是青年朋友最值得驕傲的一場勝仗！」楊文科強調，真正的力量不只來自資源，更來自團隊是否團結、信念是否堅定、每個人是否願意付出。他期許青工夥伴把熱情化為行動，把團結化為力量，從每一個地方、每一次接觸、每一份支持做起，讓更多人看見青年世代的責任與承擔。

楊文科並推薦徐欣瑩接棒，指出徐欣瑩出身新豐，擁有交通大學博士學位，曾任2屆縣議員、2屆立法委員，具理工背景及公共事務經驗。他認為，新竹縣正處於半導體、ICT產業邁向AI時代的關鍵階段，未來應在既有建設基礎上，結合科技治理思維，推動產業升級及公共建設，為新竹縣下一個30年持續打拚。

楊文科並推薦徐欣瑩接棒，指出徐欣瑩出身新豐，擁有交通大學博士學位，曾任2屆縣議員、2屆立法委員，具理工背景及公共事務經驗。圖／國民黨部提供