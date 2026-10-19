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吳淡如專訪沈伯洋讚「行銷漂亮」 透露約訪蔣萬安「尚未回應」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
財經作家吳淡如在中廣流行網節目會前受訪時，以商人角度讚沈伯洋在目前為止的行銷很漂亮。記者余承翰／攝影
財經作家吳淡如在中廣流行網節目會前受訪時，以商人角度讚沈伯洋在目前為止的行銷很漂亮。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受財經作家吳淡如在中廣流行網節目專訪，吳淡如受訪時，以商人角度讚沈，在目前為止的行銷很漂亮，同時也透露有約台北市長蔣萬安專訪，但是尚未獲回應。

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吳淡如說，她是沈伯洋台大法律系的學姐，也是台北市長蔣萬安的學姐，「我有Call 蔣萬安，蔣萬安要不要也來接受學姐訪問，因為他還沒有回應。」因為中廣是商業電台，民主社會應該可以接受黨派的訪問，各位應該不會因為她在中廣，所以說她是國民黨、也不會因為她要訪問沈伯洋，就說是民進黨。

吳淡如說，專訪會以聚焦沈伯洋的童年，倒是想要從成長角度訪問成長過程，應該蠻有趣，頂多一些台北市文化政策等討論。

她說，現在自己是商人，從各種行銷面上認為，沈伯洋目前為止的行銷很漂亮，之前她完全不認識沈，一個人本來叫做「明知不可為而為之」能闖下些聲勢，在商業、政治運作上，覺得都是必要的。

媒體問到會不會問及財經領域？吳淡如說，目前看沈，在財經上沒有很專業，看到資料感覺，可能在政策面上會有看法，「我其實不太問一個人政策，所有政治人物談政策一大堆，後來做到的有誰？」所以會以成長角度來採訪。

針對此次專訪，是不是沈伯洋的破圈？吳淡如也說，其實算是吧，因為她不涉及政治，特別是行銷角度，專訪事前沒有通知記者，但仍有那麼大的陣仗，的確讓人覺得沈是人緣好的人，可能會有所改變，這個策略很成功，但後面就是要聽其言觀其行。

隨後沈伯洋抵達現場，他在節目開始前受訪說，今天有很多要向學姐請教，稱吳是才女。至於專訪內容會是主持人訪談為主，沒有預設要談什麼政策。

對於吳淡如談到也邀請蔣萬安但尚未答應要不要受訪，沈伯洋說，當然希望蔣萬安上愈多節目愈好，但他市政也繁忙。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受財經作家吳淡如在中廣流行網節目專訪，會前沈伯洋受訪。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受財經作家吳淡如在中廣流行網節目專訪，會前沈伯洋受訪。記者余承翰／攝影

吳淡如 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市長 台北市

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