用大陸軟體剪輯沈伯洋影片 范雲道歉仍遭批「好會雙標哦」

民進黨立委范雲日前在社群平台上分享民進黨台北市長參選人沈伯洋赴客家後援會現場的影片，影片中卻出現中國大陸剪輯軟體的浮水印，引發爭議。范雲對此回應，指這是團隊疏忽，她向大家致歉。不過，仍有網友評論指范雲喊著抗中，卻用中國軟體剪輯「好會雙標哦！」。

范雲在社群平台上分享沈伯洋參與活動的影片，但影片中卻被發現有中國大陸剪輯軟體CapCut的浮水印。范雲表示，這是他們團隊的疏忽，事前她也沒有注意到，她向大家致歉。

范雲說，她已經請團隊的小編將該影片下架，後續也會更加留意工具的選用，避免類似情況再發生；范雲說，謝謝各位網友的提醒與指教，她會虛心接受、認真檢討，未來也會更加謹慎，不辜負大家的信任。

不過范雲雖然道歉，但網友仍不滿，有網友質疑，「為什麼要『下載』中國的剪輯軟體」，也有網友批評「原來民進黨嘴巴喊抗中，卻使用中國軟體，可以別這麼雙標？？好會雙標喔！！」