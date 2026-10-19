民調熱度低？彰化縣長參選人陳重嘉稱守法：未開始選舉活動

「我是守法的人，競選活動開始我才開始宣傳，所以知名度不高。」無黨籍縣長參選人陳重嘉說，聯合報民調顯示縣長選情有0.3%選民支持他，代表縣內有上萬人支持他，加上不表態受訪者，他覺得還是有一搏空間。

陳重嘉是四連霸縣議員，這次登記參選縣長，不僅跌破許多人眼鏡，更讓他的父親前親民黨立法委員陳朝容氣得跳腳，告訴親朋好友「絕不給兒子一票」；陳重嘉表示，藍、綠、邱三名縣長參選人已開始進行選舉活動，很在意個人成敗，沒把民意放心上，他繼續當縣議員就像「狗吠火車」沒意思，才會投入縣長選舉。

陳重嘉強調他真的要競選下屆縣長，只因守法，要等法規規定的競選活動日開始才展開選舉活動，不像其他參選人提前開跑動作頻頻，所以他的縣長選情看好度、支持度都偏低，但聯合報民調顯示有1%一受訪者看好他、3%受訪者支持他，代表縣內有上千、上萬的人看好和支持，等他正式展開競選努力宣傳，看好度、支持度都會上升。

曾留學外國的陳重嘉很有想法，認為當縣長必須對縣政執行、公務員績效有所要求，若他當選縣長一定盡責勤政，對大部分縣民有利，對他自己卻不見得有好處，因為成為全縣大家長不能圖一己私利，個人財產絕不能成長，結果賺到夙夜從公忙得不可開交，所以他對縣長選舉「選民這一票投下去但求心安」而他對成敗只求隨緣。

陳重嘉強調，他選舉絕不募款、不違規偷跑，他提醒選民，縣長選舉不必在綠、藍、邱之間作選擇，他是另一個選項，很高興聯合報民調顯示還是有人願意支持他、看好他，給他信心繼續努力。