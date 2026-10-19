喊「我們會贏」遭青鳥出征 徐巧芯：我有權表達對蔣市長連任信心

台北市長蔣萬安昨天掃街時，遇到一名自稱是蔣萬安學弟的民眾，當面表態支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，一旁的國民黨立委徐巧芯則回應「我們還是會贏」，遭到青鳥批評。徐巧芯今天表示，她尊重對方支持不同候選人的選擇，但也有權表達自己對蔣萬安的信心，這才是民主社會應有的互相尊重。

徐巧芯上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，民進黨支持者在這次2026選舉展現高度熱情，積極表態支持候選人，這恰好是國民黨相對弱勢的地方。但她認為這並非壞事，因為國民黨支持者本來就比較內斂，也有不少人擔心公開表態後遭到出征。

徐巧芯也還原昨天現場情況指出，她當時說「我們都尊重，但我們還是會贏」。她不在乎是否遭到青鳥出征，因為無論說什麼都會受到批評。徐巧芯強調，自己尊重對方的政治立場，但對方也應尊重她的想法，這才是民主國家應有的互相尊重。當時她也與該名男子握手、向對方道謝，對方表態支持其他候選人，「我也向他表達我對市長很有信心，這是最起碼我要做的。」