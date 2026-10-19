「夜市人聲」活動吸睛 蘇巧慧：用凝聚、創造力讓城市更精采

選戰拚創意，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上周末舉辦「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」吸引不少民眾參與。蘇巧慧和「寶島少年兄」宜蘭、七號現場重新演繹台灣文學作家鄭清文的童話「石頭王」，多次脫稿演出，引發現場笑聲不斷；「拍謝少年」表演時更讓氣氛嗨到極點。蘇巧慧表示，這次舉辦「夜市人聲」活動希望能展現她對城市的願景、態度，她期望所有不同身分，有才華、有夢想的人，都能夠在新北市演出精彩。

蘇巧慧表示，這次活動匯聚了過去十年間他在不同領域、不同階段認識的朋友，也打造出許多經典橋段，例如活動首日晚間她帶著國際知名作家楊双子、圖文創作者羅寗一同在現場體驗市場掃街，短短幾公尺距離間蘇巧慧游刃有餘地和周圍熱情的群眾擊掌。

蘇巧慧也於首日晚間公布她最新募款小物「繁星慧聚閃亮亮手燈」，並強調手燈不只是台灣製，外殼更是使用海洋廢棄物再製材料，希望具象化「衛星變繁星，新北亮晶晶」的政見願景。

蘇巧慧強調，未來她會繼續用這樣的凝聚力、創造力為每一位新北市民搭建舞台，讓不同領域的人才能夠匯聚並激盪出不同火花，並打造一座更有趣、更精彩的城市。

第二日的活動除晚上寶島少年兄、拍謝少年外，下午為獨立音樂創作人林生祥、金曲製作人柯智豪分享淡水河與生命經驗相關聯的精彩故事。

前日剛獲得廣播金鐘獎「藝術文化主持人獎」的佑仁，也與YouTuber「陪沈團」的沈、設計師廖小子共同進行對談，暢聊他們眼中的新北巷弄。接續由「國語作業簿」DJ賴皮帶來「台語金曲派對」，表演尾聲更加碼播放「島嶼天光」與全場共同合唱，度過開心周末。