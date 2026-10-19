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盧秀燕任蔣萬安競總主委 何欣純批：心思放在未來想望上

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市長盧秀燕受邀擔任國民黨台北市長參選人蔣萬安的競選總部主任委員，對此，民進黨台中市長參選人何欣純上午說，因為盧秀燕曾經說過要「把市長做到好、做到滿，請台中市民放心」，所以希望她真的能夠做到好、做到滿。雖然剩下沒有幾天，但還是要把市政做好，能夠解決市民生活當中的問題。

2026九合一選舉

何欣純上午特別坐公車檢驗公車品質，並在市政捷運站開記者會。她批評說，盧市長是否請假？行政中立是市長還有所有公務人員都必須要遵守的，她請假去擔任蔣萬安的主任委員，「那是他們政黨內的規畫，我們不予置評」，至於蔣萬安為什麼會找盧秀燕去救援，結果如何，要留待台中和台北市民來看待。但是盧秀燕兼了很多的（選舉）主任委員，她到底有沒有心思可以放在最後的這幾天台中市長任期內？

她說，光是台中公車就有這麼多問題，8年內沒有解決，現在看起來她的心思也沒有放在市政上，只放在她未來的想望上。所以她到處去救援、到處去擔任輔選的行程，台中市民看在眼裡，台中市政府荒廢、市政的問題沒有被解決，這是市民心中的痛。

何欣純說，所以她要呼籲盧市長，在最後的這幾天還是要把市政做好、把市民生活當中的問題能夠解決。

民進黨台中市長參選人何欣純上午特別坐公車檢驗公車品質，並在市政捷運站開記者會。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純上午特別坐公車檢驗公車品質，並在市政捷運站開記者會。記者黃寅／攝影

何欣純 盧秀燕 蔣萬安 2026九合一選舉 台中

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