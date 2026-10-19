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「殭屍粉專」又在帶風向？ 侯漢廷：洋流還是新台幣發威？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照

首都選戰倒數40天，民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」持續，新黨北市議員侯漢廷繼上月揭露多個帶風向的「殭屍粉專」，再踢爆超過15個名稱、經營主題各異的臉書粉專，密集發布「洋流發威了！」圖片，他質疑是洋流發威了？還是新台幣和網軍發威了？

2026九合一選舉

侯漢廷昨天在臉書指出，沈伯洋的「洋流」到底有多威？連遊戲、音樂、商業服務粉專，都突然「洋流發威了」。他蒐集到至少15個名稱不同、經營主題各異的臉書粉專，密集發布同一張政治新聞圖片，標題一模一樣為「洋流發威了！」

侯漢廷點名「Boom消息」被分類為音樂排行榜；「Elba Arlene」、「Trending 86」是遊戲影片創作者；「John Roberson」、「Allisson Gomez」、「Mohammed Valentine」是商業服務；「Super Movie 1」、「人生向前走」是新聞媒體網站。

他提到還有「在線吃瓜」、「細說長流」、「All Trend」、「Storyland」、「Viral 27」、「字裡行間」、「Nomamidobo family tv」等粉專，部分分類尚待確認。

他直言，這些八竿子打不著的粉專，突然異口同聲關心台灣政治？同樣的圖片、同樣的標題，部分甚至導向相同的內容農場網站，還帶有追蹤參數。現在多少人根本不會點進文章？光看標題、圖片，就能達到帶風向、塑造印象的效果，彷彿沈伯洋已經聲勢浩大、席捲全台。

侯漢廷認為，這操作太粗糙了，難道是十幾位熱心民眾心有靈犀，半夜不睡覺，不約而同替沈伯洋發圖？還是有網軍公司批次發布、內容農場集體導流？

他說，上個月才揭露一批發布「蔣萬安下台」圖片的可疑粉專，現在又發現這批。更離譜的是，他根本沒追蹤這些粉專，臉書卻一則接著一則「為你推薦」，推薦到自己都快以為自己加入洋流了。如果連這種複製貼上的粗糙操作，都能拿去向政治金主請款，今年台北市長選舉的網路宣傳預算到底有多驚人？

侯漢廷質疑，究竟是洋流發威，還是新台幣發威？洋流還沒沖上岸，疑似批次發文的帳號倒是先浮出水面。

侯漢廷 新台幣 沈伯洋 2026九合一選舉

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