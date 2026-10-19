盧秀燕掌蔣萬安競總牽動2028？ 徐巧芯曝共識：團體戰不內耗

出任台北市長蔣萬安競選總部副主委兼執行總幹事及發言人的國民黨立委徐巧芯今天分析，台中市盧秀燕加入蔣萬安競選團隊有兩大意義，對外展現國民黨團結氣勢，催出投票率；對內則能協助蔣萬安分擔選務、提升決策效率。至於是否牽動2028年總統大選布局，徐巧芯說，盧秀燕、蔣萬安與立法院長韓國瑜3人早有共識，選戰要打團體戰，絕不在黨內相互消耗。

台中市長盧秀燕出任台北市長蔣萬安競選總部主委，將於今天下午舉行記者會正式宣布。徐巧芯上午接受節目「千秋萬事」專訪表示，盧秀燕出任蔣萬安競選總部主委有兩大意義。首先是對外展現國民黨團結氣勢，藍軍支持者相當重視黨內能否團結，唯有凝聚士氣，才能進一步催出投票率。

她指出，選民從心裡支持、公開表態到實際投票，是三個不同階段，從目前民調及選舉氛圍來看，藍營仍停留在前兩個階段，必須設法將支持轉化為實際選票。而當民進黨將選戰重心放在台北、集中火力圍攻蔣萬安時，國民黨沒有任何一名戰將會坐視不管，只要有需要就會全力協助，不分縣市。

徐巧芯指出，第二個意義則是提升競選團隊的內部效率。盧秀燕執行力強，現在距離投票僅剩約四十天，競選團隊的決策及執行效率格外重要。蔣萬安既要處理市政，又得兼顧選戰，若有人協助分擔競選事務，有助於減輕負擔。不過，由於盧秀燕是台中市長，仍須兼顧台中市政，因此也找來國民黨立委羅智強及徐巧芯共同協助。

主持人王淺秋詢問，盧秀燕身兼台中市長，出任競選總部主委究竟是象徵意義較大，還是會實際參與競選團隊運作？徐巧芯認為，盧秀燕可以兼顧，台中與台北距離不遠，許多工作也能透過電話交辦，不必事事親自到場。加上羅智強及她共同分擔，盧秀燕還是可以將多數心力放在台中市政。

至於媒體人謝寒冰認為，盧秀燕出任競選總部主委，意味蔣萬安不會與她競爭2028年總統大選？徐巧芯表示，盧秀燕擔任主委是蔣萬安親自邀請，早在7月，韓國瑜、盧秀燕及蔣萬安便透過不同管道交換訊息，三人達成共識，無論何時都要打團體戰，絕不在黨內相互消耗，只要有人需要協助，其他人都會義不容辭。她也認為，現階段談論2028年仍言之過早。