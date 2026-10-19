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民調／魏平政震撼教育 跟妻討論：加倍感謝幫忙的人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長參選人魏平政自認起步慢，有進步空間。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長參選人魏平政自認起步慢，有進步空間。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政認為，聯合報民調真實呈現政黨向心力、參選人知名度，相對別的參選人他起步慢、知名度低選，這兩方面顯然吃虧，但距投票日還有40天，他有時間爭取選民認同的，自認可迎頭超越。

2026九合一選舉

聯合報10月13日至15日晚間進行，成功訪問1003位設籍彰化縣的選民，另有338人拒訪；在百95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1%百分點以內。調查以彰化縣住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據彰化縣20歲以上民眾之性別、年齡及鄉鎮市結構進行加權。

「跟國民黨剛提名我，支持度已經進步很多。」魏平政樂觀的說，今年6月13日內部民調顯示他的支持度僅6.9%，聯合報本月中旬民調為16%，此外，聯合報民調縣長選舉看好度、支持度各有四成七、四成二無意見或未決定，這部分是他可以努力的空間。

魏平政表示，縣長選舉民調縣長選舉支持度民進黨78%百投向陳素月，顯示民進黨很團結，國民黨相較之下僅59%支持他，7%流向邱建富，也就是說如果國民黨能像民進團有八成支持黨提名參選人，那麼他將可再得到15%支持，加上未表態的四成多選民若半數願意幫他，他很有希望入主縣政府。

魏平政認為，彰化縣藍白合作拍底定案，但邱建富仍拿到20%民眾黨的支持，只比他少9個百分點，可是20歲到39歲選民支持度邱建富拿到18%，贏過他9%，可見民眾黨「小草」這方面他需要再加強爭取，未來文宣與政策會增加年輕世代政策的曝光度。

魏平政指出，這這次選舉他觀察到彰化縣跟都會區縣市不一樣，士、農、工、商各有「頻道」接收訊息，每個頻道又有各自不同「頻率」，參選人須要把宣傳和文宣精準投遞到不同受眾，。

魏平政同時觀察到，選舉不是看參選人的真才實學、政見，是憑直覺印象或輾轉聽來所形成的印象，光對國民黨的刻板印象就讓很多選民不接受他；此外，很多交往多年的熟識朋友、世伯在這次選舉「現實、表裡不一」讓他接受「震撼教育」，他和妻子對此討論「人家沒欠我們，不幫我們是應該的；願意幫我們，我們要加倍感謝。」

魏平政 民調 聯合報 2026九合一選舉

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