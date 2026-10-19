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桃園市長雙「馬」之爭 「台中國師」看面相...預言這匹馬領跑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照

2026年適逢馬年，桃園市長選戰也上演「雙馬之爭」，尋求連任的國民黨籍市長張善政與民進黨候選人黃世杰，生肖都屬馬。被譽為台中「國師」的命理師楊登嵙以面相學分析，張善政展現謙和溫儒的學者型氣質，黃世杰則重情重義、人緣佳；綜觀兩人面相，目前張善政這匹馬暫時領先，但雙方各有勝選關鍵。

2026九合一選舉

命理師楊登嵙長期運用易經卜卦、八字流年、姓名學、面相學及風水等觀點分析選舉趨勢，曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單；2022年台北市長選舉，也在開票前2年以姓名學預測蔣萬安當選，因而被譽為台中「國師」。

針對張善政，楊登嵙分析，張善政1954年出生、生肖屬馬，今年虛歲73歲。他的眼睛呈內雙，眼神溫和、不帶鋒芒；眉毛長而圓，個性溫和、包容力強，不喜與人正面衝突，人際廣闊，容易吸引貴人相助，展現理性沉穩的學者型或政務官氣質。下巴格局收攏得當，象徵晚運穩定，基層支持度佳。

至於黃世杰，楊登嵙指出，黃世杰1979年出生、生肖同樣屬馬，今年虛歲49歲。他濃眉大眼，重情重義、處事積極；面龐圓潤、下巴厚實，個性包容、人緣佳，有利於累積人際關係。

楊登嵙認為，張善政若要連任，須將施政成果轉化為具體的生活改善，說清楚產業發展與就業願景，交代交通與重大建設進度，並回應不同世代及各區的需求，接受公開檢驗。黃世杰若想扭轉乾坤，則須提高知名度與市民辨識度，讓政見獲得更多關注，並針對現任市府的施政成果提出具體比較。

國民黨桃園市長張善政爭取連任。聯合報系資料照
國民黨桃園市長張善政爭取連任。聯合報系資料照

桃園 2026九合一選舉 楊登嵙 張善政 黃世杰

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