快訊

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

出國重病代價驚人！40多歲男日本腦動脈瘤破裂 10天花逾800萬元

雅爾達密約翻版？普丁傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川今再合體侯友宜 蘇巧慧：我當市長讓每一區都漂亮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席台北鎮北宮「徒步三百里・祈福心願成」上座團拜。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席台北鎮北宮「徒步三百里・祈福心願成」上座團拜。記者葉德正／攝影

新北選戰激烈，國民黨新北市長參選人李四川今天將再度同台新北市長侯友宜，民進黨新北市長蘇巧慧今天上午受訪表示，先讚侯友宜讓新北基礎建設有進步，但她若能接棒新北市長，不但要繼續推動交通建設，要能擴大、創造科技園區，幫忙中小微企業，並讓地區資源能更均衡，讓新北的29區，每一區都看得見、每一區都漂亮。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，她在新北已服務超過10年，最清楚這一段時間以來，在中央支持以及侯友宜市長帶領的新北市政府團隊，新北市的基礎建設確實是有進步。

蘇巧慧說，若她有機會能接棒新北市長，不但要繼續推動交通建設，擴大、創造科技園區，幫忙中小微企業，更立志能讓地區資源更均衡，所以推動新皇冠、鑽石山城計畫，讓新北29區每一區都看得見、每一區都漂亮，衛星變繁星，新北亮晶晶。

蘇巧慧說，區域均衡、城市認同是他們最大的目標，希望未來的新北市無論住在哪一個地方的人，都能夠喜歡自己，也認同地方，讓未來的新北市成為台灣人安居樂業的首選，外國人一生一定要到訪一次的城市。

李四川 侯友宜 蘇巧慧 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白聯手…侯友宜首次跨黨輔選 李四川黃國昌同台

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

北市選情激烈 鄭麗文：一點點亂流不算什麼

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

相關新聞

彰化民調…綠陳素月32% 領先藍魏平政16%

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

最新民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

觀察站／搖擺州冷…決戰彰化 4成未表態成關鍵

聯合報系民調中心調查，彰化縣長選情民進黨陳素月支持度、看好度都領先國民黨魏平政，更值得關注的，四成二選民未表態、四成八不關心選舉，顯示選情偏冷、撲朔迷離，未表態選民選票如何流動？藍營能否整合？以及中間選民的選擇，牽動後續走勢。

主席對決…得彰化得天下 藍自亂苦拚續命

九合一選舉倒數四十天，首都選戰成為全國焦點，「萬安」遇「洋流」水花四濺，六都之外，彰化正上演主席大戰。彰化是決戰中台灣的關鍵戰區，向來有「得彰化得天下」的指標傳說，藍憂中部防線出現破口，綠誓言插旗，晚起步的魏平政苦苦追趕對手陳素月，地方選情炒不熱，倒是賴清德、鄭麗文隔空交鋒，搶盡主角鎂光燈，讓二○二八總統爭霸更添想像。

李四川今再合體侯友宜 蘇巧慧：我當市長讓每一區都漂亮

新北選戰激烈，國民黨新北市長參選人李四川今天將再度同台新北市長侯友宜，民進黨新北市長蘇巧慧今天上午受訪表示，先讚侯友宜讓新北基礎建設有進步，但她若能接棒新北市長，不但要繼續推動交通建設，要能擴大、創造科技園區，幫忙中小微企業，並讓地區資源能更均衡，讓新北的29區，每一區都看得見、每一區都漂亮。

姐弟連線 盧秀燕、蔣萬安並肩抗洋流

台北市長蔣萬安今天將宣布，台中市長盧秀燕出任競選總部主委，國民黨立委羅智強和徐巧芯則分別擔任總幹事、執行總幹事，藍營要以「民生經濟、回歸市政」對抗民進黨，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，「盧市長非常強大」，相信蔣是想吸取盧在台中市府的經驗，他樂見其成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。