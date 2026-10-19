李四川今再合體侯友宜 蘇巧慧：我當市長讓每一區都漂亮

新北選戰激烈，國民黨新北市長參選人李四川今天將再度同台新北市長侯友宜，民進黨新北市長蘇巧慧今天上午受訪表示，先讚侯友宜讓新北基礎建設有進步，但她若能接棒新北市長，不但要繼續推動交通建設，要能擴大、創造科技園區，幫忙中小微企業，並讓地區資源能更均衡，讓新北的29區，每一區都看得見、每一區都漂亮。

蘇巧慧說，她在新北已服務超過10年，最清楚這一段時間以來，在中央支持以及侯友宜市長帶領的新北市政府團隊，新北市的基礎建設確實是有進步。

蘇巧慧說，若她有機會能接棒新北市長，不但要繼續推動交通建設，擴大、創造科技園區，幫忙中小微企業，更立志能讓地區資源更均衡，所以推動新皇冠、鑽石山城計畫，讓新北29區每一區都看得見、每一區都漂亮，衛星變繁星，新北亮晶晶。

蘇巧慧說，區域均衡、城市認同是他們最大的目標，希望未來的新北市無論住在哪一個地方的人，都能夠喜歡自己，也認同地方，讓未來的新北市成為台灣人安居樂業的首選，外國人一生一定要到訪一次的城市。