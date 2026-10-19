彰化民調 綠陳素月32%領先藍魏平政16%

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

彰化縣長選戰四人競逐，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨徵召前考紀會主委魏平政，無黨籍則有脫黨參選的前彰化市長邱建富和現任縣議員陳重嘉參選。調查發現，距投票日僅剩一個多月，選情熱度偏低，只有四成五選民表示關心，四成八不感興趣。

綠營分裂 對陳衝擊有限

從現階段選情來看，綠營在彰化雖呈現分裂局面，但對陳素月的選票衝擊有限。如果明天投票，民進黨陳素月獲得三成二選民支持，領先居次的國民黨魏平政十六個百分點，邱建富以一成支持度位居第三，陳重嘉選票浮現不多，支持度不到百分之一。不過，由於還有四成二選民尚在觀望中，選情勝負仍有變化空間。

勝選聲勢大致與支持率呼應，雖然有三成八選民看好陳素月最有希望出線，但有四成七選民認為勝負仍難料，認為魏平政及邱建富當選機會較大的比率各僅一成與百分之五。

魏政黨凝聚力 有待提升

交叉分析顯示，陳素月領先優勢主要來自七成八綠營支持者力挺；陳素月在中立選民中略勝一籌，獲一成九支持，一成二擁邱，僅百分之四青睞魏。相對來看，魏平政的政黨凝聚力待提升，目前只獲五成九藍營支持者青睞，一成一轉向挺陳，百分之七擁邱；至於民眾黨支持者，則是二成九擁護魏平政，支持度高於邱建富的二成及陳素月的一成八。

藍綠參選人的喜好度部分，陳素月比魏平政獲選民青睞，但實際上有超過半數選民對於藍綠兩位參選人都沒有明顯印象，其中，三成五選民表示對陳素月這個人有好印象，一成一不喜歡，五成四無意見；一成八選民表示喜歡魏平政這個人，一成一不喜歡，七成無偏好。

選民對於參選人的執政能力也欠缺認識，針對誰最有能力解決彰化縣的傳統產業升級的問題，有二成五選民選擇陳素月，百分之八相信魏平政，百分之六認為邱建富最有能力，但有六成無法評價。至於彰化縣青年外流及低薪的問題，同樣是六成一無法判斷，二成三認為陳素月最有解決能力，比率高於魏平政的一成及邱建富的百分之四。

王惠美施政 五成八肯定

調查發現，年底任期即將屆滿的彰化縣長王惠美，施政表現獲得五成八選民肯定，僅一成五不滿意。至於王縣長屬意誰接棒推動縣政？雖有一成八選民相信王惠美縣長比較支持同政黨的參選人魏平政，但也有一成二選民覺得王惠美較支持陳素月，六成九選民坦言不清楚王惠美對藍綠參選人的支持意向。

此次民調經費來源是聯合報，調查於十月十三日至十五日晚間進行，成功訪問一千零三位設籍彰化縣的選民，另有三百三十八人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查以彰化縣住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據彰化縣廿歲以上民眾之性別、年齡及鄉鎮市結構進行加權。