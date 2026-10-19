傳產大縣 彰化最盼產業升級、加薪

彰化縣是六都以外最大縣市，卻面臨人口流失及薪資全台吊車尾窘境，比起政治上藍綠廝殺對決，選民更關切高科技產業紅利大爆發，彰化勞工薪資普遍偏低，其次彰化人口持續探底，青年返鄉找不到工作或薪水養不起家，誰來逆轉產業與薪資結構？

彰化縣府統計，二○二一年到二○二五年間，彰化遷往外縣市人口超過十萬八千人，其中八萬多人遷往六都，與彰化生活圈密切的台中市磁吸超過四萬八千人，人口外流粉碎彰化升格直轄市的希望。

彰化傳統產業比重高，汽車零配件製造廠全拓工業董事長吳崇讓指出，政府除普發現金，也應將資源投入傳統產業及農漁牧業，讓傳統產業也能跟上經濟成長腳步。吳崇讓建議，政府協助企業提升發展動能，持續調高基本工資及改革稅制，改善彰化勞工薪資偏低問題。

彰化縣是農業大縣，隨老農凋零，缺工、缺人問題浮現。青農表示，創造有吸引力的農村環境，例如滿足托育、教育資源，充實生活機能等，也要體認「以農立國」的重要性。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，高科技導入農業可減緩人力荒，但農廢物再利用、農產品行銷需資金，彰化小農模式有困難。

彰化縣有深厚歷史底蘊，卻常被評為「難玩」。鹿港老街商圈發展促進會創會長施泰州指出，鹿港老街雖有大量觀光人潮，但深度旅遊仍有發展空間，盼縣府加強硬體建設與老街維護，改善淹水及建築漏水，完善保存全台獨具特色的閩南式建築聚落，並推動更多結合在地常民文化活動。

導演陳文彬指出，「文化就是一門好生意」，文化要成為產業，必須先做好基礎建設，彰化應做好文化資源盤點與整合，投入文化資產修復、人才培育及合理預算，讓文化成為帶動產業轉型的力量。