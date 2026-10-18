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擔心假日國5雪隧塞車 賴清德總統罕見搭乘火車到宜蘭輔選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於擔心假日國5雪隧塞車，賴清德總統罕見選擇搭乘火車到宜蘭輔選。圖／林國漳競辦提供
由於擔心假日國5雪隧塞車，賴清德總統罕見選擇搭乘火車到宜蘭輔選。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天下午成立溪南競選總部，活動安排下午1時45分潘芳烈樂團表演熱場，並邀請嘉義縣長翁章梁、立法院前院長游錫堃站台，總統賴清德壓軸助講。由於考量周日國五容易塞車，賴總統罕見搭乘火車到羅東火車站，再轉搭專車進入活動會場。

2026九合一選舉

基於安全考量，過去賴總統前往各地輔選都是搭乘專車，沿路大批警察控管號誌燈，以利讓專車順暢通行路；但今天是假日輔選，國5雪隧容易塞車，安排賴清德總統的站台時間是4時10分，接著總統還要趕往桃園助講，時間非常緊湊。

林國漳競選總部就位於羅東火車站後站附近，賴清德為避免塞車，罕見選擇搭乘火車到宜蘭，一行人下午4時在羅東火車站下車，從後站步出月台，媒體問他為何搭火車？賴清德笑稱，今天是假日，隨即步行離去。不過也因為搭火車到宜蘭，警力安排集中，避免沿路的交通管制帶來民怨及困擾。

由於擔心假日國5雪隧塞車，賴清德總統罕見選擇搭乘火車到宜蘭輔選。圖／林國漳競辦提供
由於擔心假日國5雪隧塞車，賴清德總統罕見選擇搭乘火車到宜蘭輔選。圖／林國漳競辦提供

雪隧 塞車 宜蘭 2026九合一選舉

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