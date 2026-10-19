綠掌資源 魏平政空戰殺血路

彰化縣長選戰進入最後衝刺，綠營靠中央資源與黨機器穩穩推進，藍營面臨農會轉向、謝家出事，縣長王惠美終於歸隊，組織戰接連失血；不過，陸戰吃緊的國民黨參選人魏平政，反倒在網路空戰意外打開知名度，殺出一條血路。

民進黨參選人陳素月除有綠營大咖輔選光環，還有農業後援會力挺紅利。賴清德總統與農業部長陳駿季九月親臨農業系統後援會，各級農會三巨頭熱烈響應，後援會總會長林坤宏直言，選在王惠美的鹿港本命區舉辦，代表綠營準備好要接棒了。農會向來是彰化選舉重要動員力量，此次大舉倒向執政黨。魏平政感嘆：「執政黨握有經費補助及金檢生殺大權，各級農會哪敢不買帳？」

熟悉農會生態的地方人士分析，農會蓋大樓、辦活動的大筆經費都得向中央爭取，總幹事很難不給面子。藍營如今只能逐鄉鎮找家政班、產銷班說明，跑完廿六個鄉鎮要辦廿六場，綠營只需總幹事站出來一天就到位。

謝家變故更是重傷藍營組織。議長謝典霖父子涉賄遭收押禁見，謝父原為藍營負責十個鄉鎮的動員，如今成空。藍營人士私下透露，案發後部分後援會幹部不敢再掛名，寒蟬效應難免，過去倚重的婦女組織也得重新整頓。

儘管魏平政陸戰失血，空戰卻意外突圍。廿二歲的女兒魏敬倫因競總開箱影片一夕爆紅；如今父女同行拜票，魏平政敬酒到第十桌，回頭才發現女兒還被困在第一桌合照。藍營觀察，近幾個月以來，魏平政在當地網路聲量碾壓對手，但如何將聲量化為選票，要更努力。

陸戰方面，少了農會與謝家，藍營只能回頭靠村里基層補強組織，動員全縣五百九十一個村里逐戶拜訪，每晚在各代表選區舉辦四、五百人規模的說明會，一路做到十一月中旬。

政策上則由新北市副市長劉和然擔任召集人，每周一發表政見，從育兒補助、長者照顧到招商引資，串成照顧與產業兩條主軸，盼在投票前把失血的組織補回來。

陳素月陣營按部就班，十月廿四日成立競選總部，選前兩周再請總統、副總統及前總統蔡英文輪番站台；她接受魏平政的辯論邀約，卻只限藍綠對決，不讓選情輕易升溫。藍營則反其道而行，把能量留到選前一周再引爆。綠營求穩，藍營求變，最後一個多月，魏平政能否把網路聲量轉成組織動員，將是追趕陳素月的關鍵。