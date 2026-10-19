決戰前線／主席對決！得彰化得天下 藍自亂苦拚續命

九合一選舉倒數四十天，首都選戰成為全國焦點，「萬安」遇「洋流」水花四濺，六都之外，彰化正上演主席大戰。彰化是決戰中台灣的關鍵戰區，向來有「得彰化得天下」的指標傳說，藍憂中部防線出現破口，綠誓言插旗，晚起步的魏平政苦苦追趕對手陳素月，地方選情炒不熱，倒是賴清德、鄭麗文隔空交鋒，搶盡主角鎂光燈，讓二○二八總統爭霸更添想像。

六都之外，彰化縣是全台人口第一大縣，一百廿萬縣民，結構卻很多元，總統大選得票率長年與全國總得票率相近，被封為大選最強「章魚哥」縣市。從一九九六年到二○二四年八次總統大選，哪一黨候選人在彰化得票拿第一，那人就是凱達格蘭大道的主人，無一例外。二○二四總統大選，彰化廿六個鄉鎮市，賴清德就一舉拿下廿二個。

彰化被封總統大選最強「章魚哥」縣市，正在上演黨主席大戰。民進黨八月在彰化舉行「行動中常會」，賴清德總統（前右二）力挺陳素月（前左二）。國民黨主席鄭麗文前天為魏平政站台，在造勢大會上砲轟民進黨。聯合報系資料照

助攻陳素月 賴總統猛開支票

彰化街頭看板林立，市場、廟口卻相形清冷，不見市井巷談議論選舉，縣長選戰只能用一個「悶」字形容，國民黨籍縣長王惠美作壁上觀，最近才出手。民進黨把彰化視為指標戰場，中央資源助陣以外，身兼總統的民進黨主席賴清德多次率隊前進彰化助攻黨籍參選人陳素月，大開政策支票，允諾彰化水五金聚落案年底前審完，打造台灣成為「經濟日不落國」。

西瓜效應下 魏平政嘗盡冷暖

藍營這一仗打得辛苦，黨內提名過程重傷內部團結，縣長王惠美太晚投入輔選，基層士氣低迷，魏平政知名度不高、起步晚，議長謝典霖父子又因涉賄選被押，更衝擊魏平政選情。在西瓜效應下，地方看板上甚少有黨內公職參選人與他合體。在大小選舉場合，甚至縣府辦的活動，他也往往受到冷落，台下總有「他是誰啊？」「選不上啦」的聲音，飽嘗人情冷暖。

國民黨主席鄭麗文形容這場選舉是「龜兔賽跑」，陳素月是衝在前頭的兔子，魏平政是苦苦追趕的烏龜。陳素月坐擁中央執政資源，看風向的企業、社團甚至縣府官員爭相靠攏，支持者一路喊到「咱的縣長」、「素月縣長」，展現贏家氣勢。

鄭麗文親自坐鎮競選總部主委，國民黨全台首場「救台大行動」晚會九月廿三日就選在彰化舉辦，僅有三、四百人參加，鄭麗文在台上慷慨激昂，疾呼「彰化要全面起飛，還是拱手讓給新潮流」，呼籲支持者站出來，絕不能讓彰化失守。當天，應邀助講的名嘴郭正亮直批王惠美「聰明一世，糊塗一時」；台下也有民眾呼喚「希望阿美回頭」。

同台魏平政 王惠美未喊支持

王惠美本月十七日中彰投雲聯合造勢大會，首次參加國民黨造勢活動，中彰投雲四縣市藍軍大集結，七千張塑膠凳座無虛席，還溢出千人無位可座。儘管王惠美只與魏平政同台八分鐘即匆匆離去，台下萬名民眾已大受鼓舞。可惜她只表態支持核電公投，未喊出投票給魏平政，讓藍營支持者持續心懸。

彰化已是國民黨的艱困縣市，一旦失守，中台灣區域治理平台將出現破口，對藍營有志二○二八大位者，都是難以承受之重；賴清德率大軍壓陣，矢言讓彰化「全面翻轉」，鄭麗文疾呼「守住藍天」，藍綠兩黨主席拚人場拚氣勢，反成主角。無黨籍的彰化市前市長邱建富及縣議員陳重嘉參戰，讓選情更添變數。選戰進入倒數，陳素月不是寓言裡驕傲半途睡覺的兔子，仍按既定步伐低調向前衝；魏平政也不再龜步，盼藍營歸隊加大腳步追趕；邱建富則希望龜兔絆腳，成為最後的贏家。