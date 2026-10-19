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王惠美融冰輔選？「需要時間」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣長王惠美前天現身國民黨公投及中彰投雲四縣市長參選人造勢大會，還與藍營彰化縣長參選人魏平政同台握手，讓藍營人士大受鼓舞，認為有「破冰」跡象。政壇人士指出，王惠美站台，只談支持核電公投，未鬆口替魏平政拉票，現在談輔選還太早，應該再給王惠美時間「融冰」。

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聯合報民調顯示，王惠美施政滿意度高達五成八，但魏平政支持度僅一成六，即使國民黨支持者也僅獲五成九、未達六成，兩者落差懸殊，冀望王惠美輔選帶動選情上升。

王惠美因為不滿縣長提名未受尊重，除不肯接魏競選主委，也不願幫魏平政及其他藍營參選人站台輔選，直到近日為子弟兵、秀水鄉長參選人鄭倫杰，以及其姪子、縣議員參選人王信筌競總成立大會站台，她前天突現身藍營大造勢，受到相當關注，政壇解讀王惠美已經歸隊。

不過，與王惠美熟悉的政壇人士指出，從五月中徵召魏平政以來，王惠美只現身七月廿五日台北的反毒遊行，以及前天下午的支持核電公投造勢，都是針對全國性政策議題，與魏平政同台已是王惠美的底線，要王進一步在選舉場合公開站台輔選，目前還看不太到可能性。

政壇人士指出，王惠美未輔選黨籍參選人，卻為了地方建設與綠營高層同框，被藍營基層批評「背骨」，她此次縣議員及鄉長選舉有五位子弟兵，也受藍營支持者抵制波及，王惠美受到不小壓力，不敢全然置身事外，最近才見她為子弟兵站台輔選。

「只要肯站台都是好事。」國民黨彰化縣黨部主委蕭景田認為，就算只表態支持核電公投，不談選舉也無妨，畢竟這是支持國民黨的政策，也未全然與選舉無關，況且子弟兵也是黨提名的參選人，距投票只剩一個多月，應該要給王惠美時間，或許會有轉圜的空間。

魏平政表示，王惠美前天下午有重要的頒獎行程，卻願意抽時間過來打氣，「為彰化加油」，這已經很可貴了，也提振了藍營支持者士氣，他仍十分期待王惠美能加大力道，實質輔選。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 王惠美

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