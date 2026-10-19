「民調尚未反映王惠美同台效應」藍：魏平政會後來居上

針對本報彰化縣長選舉民調結果，國民黨魏平政仍落後民進黨陳素月十六個百分點，國民黨表示，現任縣長王惠美與魏平政前天首度公開同台，對後續選情有正面助益；民進黨則說，相信愈多人關心彰化未來，愈會支持陳素月可結合中央的政策，讓彰化產業脫胎換骨，加速彰化建設。

此次民調經費來源是聯合報，陳素月以三成二支持度領先魏平政的一成六、無黨籍邱建富的一成。國民黨文傳會主委陳以信回應表示，彰化整合在上周六造勢大會取得重大突破，王惠美與魏平政同台，象徵彰化藍營整合邁出重要一步，對魏平政後續選情將有正面助益。

不具名藍營黨務人士指出，這份民調調查時間為十三日至十五日，來不及反映日前彰化團結的新變化；但民調都是參考，選情仍在持續變動，不能以一時數字論斷最後結果，相信魏平政選情將如倒吃甘蔗，最終後來居上、逆轉致勝。

陳素月說，感謝媒體民調對選情的關注，數據反映出鄉親對她長期深耕彰化的肯定，無論是看好度或整體支持度，都是鞭策她前進的動力；彰化正面臨轉型與發展的關鍵期，如何落實基礎建設、照顧不同世代的需求，才是縣民最關心的事。

魏平政認為，聯合報民調真實呈現政黨向心力、參選人知名度，相對別的參選人，他起步慢、知名度低，這兩方面顯然吃虧，但距投票日還有四十天，他有時間爭取選民認同的，可以迎頭超越；國民黨目前僅五成九支持他，若能提升黨內支持度，加上未表態四成多選民若半數願意幫他，有希望入主縣政府。

邱建富回應，民調數字反映的是藍綠政黨支持者的基本盤，目前仍有四成二選民未決定支持對象，顯示選情還有很大的發展空間，他將持續深入基層，爭取中間選民及尚未表態的民眾支持。

無黨籍縣長參選人陳重嘉說，「我是守法的人，競選活動開始我才開始宣傳，所以知名度不高」，他不違規偷跑，感謝支持者給他信心繼續努力。