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觀察站／搖擺州冷…決戰彰化 4成未表態成關鍵

聯合報／ 本報記者劉明岩鄭媁
國民黨前天舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美（中）提前到場，與彰化縣長參選人魏平政（右）、國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）同台。記者余承翰／攝影
國民黨前天舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美（中）提前到場，與彰化縣長參選人魏平政（右）、國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）同台。記者余承翰／攝影

聯合報系民調中心調查，彰化縣長選情民進黨陳素月支持度、看好度都領先國民黨魏平政，更值得關注的，四成二選民未表態、四成八不關心選舉，顯示選情偏冷、撲朔迷離，未表態選民選票如何流動？藍營能否整合？以及中間選民的選擇，牽動後續走勢。

2026九合一選舉

彰化向來被視為全台大選的「搖擺州」指標，藍綠版圖相近，但地方選舉仍是藍略大於綠。此次民調中，陳素月支持度雖居首，卻未突破三成五；魏平政遠低於外界對藍營基本盤的預期，反映政黨優勢未必能直接轉化為參選人支持。陳素月要突破支持度瓶頸，魏平政須爭取尚未表態的選民，都是雙方的課題。

魏平政支持度一成六、邱建富約一成，二人有六個百分點的差距，未來差距若能再拉大，在最後關頭有利於棄保操作空間。

值得注意的是，近七成受訪者對魏平政沒印象或沒明確意見，魏的不喜歡程度與陳素月同為一成，顯示魏平政支持度偏低，未必完全來自負面評價，知名度不足也是可能因素，除了提高知名度，能否將選民認知轉化為實際認同和支持，才是追趕的關鍵。

陳素月看好度約三成八，魏平政約一成，與兩人支持度差距相呼應，而四成七受訪者認為勝負難料，顯示選民對選情仍有不確定感；看好度的落差，也可能影響選民對參選人勝選機會的判斷，進而牽動後續支持流向。

魏平政另項挑戰在國民黨內，民調顯示，陳素月獲七成八綠營支持者認同，魏平政僅獲五成九藍營支持者支持，有一成一藍營支持者投給陳素月、百分之七支持邱建富，顯示藍營內部未完全整合；即使魏將黨內支持度提高到八成，推估僅能增加四、五個百分點，單靠藍營歸隊難扭轉局勢。

陳素月的中立選民支持度一成九，邱建富一成二，魏平政百分之四；民眾黨支持者二成九支持魏平政，高於邱建富的二成及陳素月的一成八，顯示部分藍白支持者已有交集，能否操作藍白合並轉化選票入匭仍待觀察。

選戰倒數，魏平政除提高知名度，整合藍營、拓展中間選民，也取決於陳素月能否穩住支持者；還有逾四成未表態選民會流向何方，都讓彰化縣長選情充滿變數。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政

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