虎尾拚場…劉建國蔡、卓站台 張嘉郡韓流助陣

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨成立虎尾競選總部，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、競選總督導蘇治芬皆站台，士氣高昂，劉喊出「讓台北順起來，雲林動起來」；對手國民黨張嘉郡預計廿三日也在虎尾成立聯合競選總部，屆時立法院長韓國瑜將專程來站台。

蔡英文推崇劉建國立委任內爭取的諸多重大建設，包括推動「農業三法」、國家高齡醫學暨健福祉研究中心、台大二期擴建、濁水溪治沙等，她說，自己已卸任但將來還可運用人脈幫劉建國實現政見和理想；蔡英文也送劉建國一個木製大陀螺，喊話要雲林動起來、大轉型改變雲林。

卓榮泰說，劉建國擘畫智慧科技農業雙核心園區，以及把已停辦的環球科大打造成國內ＡＩ人才培育基地，行政院將全力支持，讓劉建國順利開創「雲林八好」，即醫療品質好、工作收入好、老少照顧要好、青年發展要好、少年人培養要好、交通建設要好、農民收入要好，有了這七好，「雲林山水一定好」。

劉建國接連獲總統級助選，張嘉郡說，仍按既定行程勤跑基層，自己一直以來積極聽取民意，在立法院替弱勢發聲爭取權益，雲林鄉親就是她的最佳助選員。

她指出，參選以來提出很多政見，就是希望在雲林縣長張麗善打造的基礎之上持續努力，本月廿三日晚間她將在虎尾成立聯合競選總部，屆時雲林女婿、立法院長韓國瑜將專程來站台。