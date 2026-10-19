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謝龍介善化牛墟拜票 陳亭妃成立青商後援會

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／連線報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右一）18日到善化牛墟掃街拜票，還買了3張藤椅。記者謝進盛／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右一）18日到善化牛墟掃街拜票，還買了3張藤椅。記者謝進盛／攝影

台南市長藍綠參選人衝刺選情，國民黨謝龍介昨前往善化牛墟拜票，指出牛墟不論是動線或環境仍有精進空間，若當選會持續支持發揚；民進黨陳亭妃成立二○二六青商人後援會，談及青年政策再重提若當選會成立具有實權的青年局，讓青年獲得真正需要的支持。

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善化牛墟是台灣碩果僅存的三大牛墟之一，謝龍介說，祖父是新市人，小時候就知道牛墟熱鬧市集，此處可接觸到南北二路眾多商品，也能聽到基層心聲；他到一處專賣藤椅的攤商，試坐後跟業者「討價還價」，對三張小藤椅出價三千五百元，最後三千八百元成交，笑稱或許在自己直播節目可派上用場。

謝龍介指出，善化牛墟不論是動線或環境仍有精進空間，若當選會持續支持發揚，結合商業帶動周遭地方商機，讓在地特色文化延續；謝龍介也重申，若能當選，台南明年起比照台中市，重陽禮金將調高為三千元，敬老卡每月一千點，並強調說話算話。

陳亭妃下午接連成立二○二六青商人後援會、大台南舞藝同心後援會，她於青商之友後援會說，自己也曾參與青商組織，未來盼凝聚更多青年投入公共事務，她提出的「三四五六七」青年政見，核心就是讓青年有機會、有支持，能安心成家、安居樂業。

陳亭妃指出，若順利當選，將成立具有實權的青年局，整合青年貸款、青年住宅、就業媒合及租屋補助等資源，讓青年能獲得真正需要的支持，另，許多工廠、企業在台南生產、總公司登記在雙北，使得財政劃分法執行後，台南無法獲得相對的稅收挹注，會努力達到「福利六都齊」目標。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（前排左一）18日成立2026青商之友後援會，盼結合青商力量，為台南城市發展與經濟活力努力。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃（前排左一）18日成立2026青商之友後援會，盼結合青商力量，為台南城市發展與經濟活力努力。記者萬于甄／攝影

2026九合一選舉 台南 陳亭妃 謝龍介 青年

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