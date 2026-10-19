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韓國瑜高雄輔選喊蓋長城 引藍綠交鋒

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨萬于甄謝進盛／連線報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右三）18日參加議員劉德林（前右二）競總成立大會，兩人進場時受到支持者夾道歡迎，凍蒜聲不斷。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右三）18日參加議員劉德林（前右二）競總成立大會，兩人進場時受到支持者夾道歡迎，凍蒜聲不斷。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台提「南高蓋萬里長城」引起藍綠交鋒。柯志恩說，長城之說可延伸為大南方概念，藍營南市長參選人謝龍介也說未來與柯加強合作；但賴瑞隆、同黨南市長參選人陳亭妃直言聽不太懂萬里長城，賴也批，喊口號不如多幫高雄爭取建設。

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韓國瑜前晚直搗賴瑞隆本命區小港，致詞時金句連發。他說，曾跟柯志恩提過，台南與高雄若蓋一座萬里長城、兩地不來往，因為有空港、海港、蛋白區、蛋黃區，以及各種蔬菜、水果、稻米與工商業，高雄什麼都不怕。

賴瑞隆表示，他對蓋長城的說法滿頭問號，高雄這幾年把韓國瑜的「賽馬場」變成了台積電，韓院長提到愛情摩天輪，甚至加碼萬里長城，高雄跟台南是密切合作的兄弟之城，隔絕不是一個好方式，口號式說詞不如多幫高雄爭取經費來得實際。

柯志恩解讀，高雄有雙港、地理條件很好，很多地方可以自給自足，既然承載這麼大能量，可以一併把台南、屏東或澎湖等鄰近縣市納進來，變成大南方概念。此外，摩天輪只是舉例，最重要是要讓商圈找到特色，吸引更多人潮。

國民黨台南市長參選人謝龍介說，韓院長談話展現對高雄的信心與高度期許，考量南、高緊密連結，未來在科技產業整合、都市規畫等面向，他將與柯志恩加強合作；民進黨參選人陳亭妃說，韓國瑜的思考邏輯與一般人不太一樣，有機會將當面詢問這番話背後真正意義。

此外，賴瑞隆前晚在競總成立大會批評柯志恩對於前鎮漁港及機場的說法及立場變來變去，「這柯不一樣」。柯志恩回擊，韓國瑜過去就提過南星機場是一個選項，選址還要做一些評估，從頭到尾都沒變，賴瑞隆過去當局長時說要跟北京直航，為何現在完全變了樣？

柯志恩強調支持前鎮漁港斥資八一億元讓遠洋漁業有更好發展，但它當初興建與現在營銷出現很大落差，她提出該怎樣弭平落差，並針對魚販進駐，淹水、動線等問題提出具體建議。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）18日成立內門及田寮、阿蓮後援會，後援會幹部贈送粽子，祝福「包粽（中）」。圖／賴瑞隆競總提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）18日成立內門及田寮、阿蓮後援會，後援會幹部贈送粽子，祝福「包粽（中）」。圖／賴瑞隆競總提供

2026九合一選舉 韓國瑜 柯志恩 賴瑞隆 長城 台南 高雄

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