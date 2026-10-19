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卓揆：蔣萬安若連任 松山機場仍會在

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱朱冠諭鄭國樑／連線報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋「大洋流計畫」第二場車掃造勢選在松山信義區，沈聲稱預約參加有一萬六千人，昨沿途沒有民眾施放易燃物，車隊比第一場少很多，但有民眾改組鐵馬團、路跑團跟著掃街。沈伯洋表示，這次規畫支持者認領路段維持秩序，人數比較平均，未外溢到車道。

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擔任神秘嘉賓的行政院長卓榮泰表示，蔣萬安若連任，台北市一切都不會改變，輝達會進來、巨蛋已經在，「四年後，松山機場還是會在」。

選戰拚場，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨競總造勢大打「雙總統牌」。賴清德總統說，桃園發展條件好，市政滿意度卻不理想，桃園市長張善政學經歷非常好，可惜心不在桃園；他徵召桃園市長人選原則，就是年輕、在地、學經歷佳等，簡單說就是「好用耐操省油」，黃世杰就是符合條件的人選。但賴催票時一度將黃世杰口誤喊成「黃偉哲」，引起現場一陣笑聲。

前總統蔡英文說，她給黃世杰兩個期許，一個是要他減重，現在看到他真的瘦了很多，還有一個期許是「我都選上總統了，他也要選上市長」，她一定要來桃園，把她最疼惜的台大法律系學弟黃世杰託付給大家。

針對松機遷移，黃世杰對張善政表態支持不以為然，認為張應優先說明如何改善現有交通問題，並再次公開邀張善政辯論。

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