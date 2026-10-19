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藍委提都更修法 助攻蔣萬安

聯合報／ 記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布「公辦都更五○九九」及「大街廓都更」兩項新政，立院內政委員會國民黨籍召委廖先翔也提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，盼從中央法制面增加都更推動彈性、調整容積獎勵並延續租稅優惠，預計下周三舉行公聽會討論相關修法，助攻蔣萬安。

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蔣萬安日前宣布，公辦都更「七五九九」專案將調整為「五○九九」，第一階段整合意願門檻由百分之七十五降至百分之五十；另針對鄰近捷運站或水岸周邊、基地面積達三千平方公尺以上的都更案件，將基準容積由百分之二二五提高至百分之三百，並納入托育、長照等公共服務設施。

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑蔣萬安的「台北ＡＩ園區」及「首都科技廊帶」規畫，國民黨立委賴士葆說，沈伯洋以松山區砍樹議題攻擊蔣萬安，但依照北市府數據，松山區今年綠地面積增加八○八平方公尺，喬木及灌木數量也增加一萬六千棵，「沈伯洋還要繼續烏賊戰術嗎」？

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