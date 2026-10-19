藍白合體 高虹安競總成立

競選連任的新竹市長高虹安昨成立競選總部，藍白大合體。台中市長盧秀燕說，高虹安過去遭到司法迫害，如今「法網恢恢，終有晴天，還她清白」，喊話國民黨、民眾黨及無黨派團結相挺高連任；國民黨主席鄭麗文、民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌也接力站台，鄭喊話高已超越藍白，國民黨會無私支持。

高虹安今年以無黨籍身分爭取連任，獲藍白陣營支持。昨天競選總部暨後援會成立大會，藍白大咖都出席，國民黨籍議長許修睿也與多名藍營、無黨籍議員到場，展現跨黨派力挺連任氣勢。

盧秀燕與嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以縣市長「學姐」之姿站台，盧秀燕說，高虹安過去遭遇司法迫害，一度不知道任期能否做完，相信高虹安會更珍惜新竹這塊土地及鄉親支持。盧也送上好茶及蜂蜜檸檬，象徵高虹安「苦盡甘來」，並以「在野大檸檬」諧音「在野大聯盟」，喊話藍白及無黨派團結相挺高連任。

「她已經超越了藍白」，鄭麗文說，高虹安雖非國民黨員，但為了新竹市的未來，國民黨應放下黨派之私，百分之百力挺高連任。

柯文哲說，高虹安上任以來「慘遭國家機器折磨」，仍交出好成績，除了推動敬老卡加碼政策、財政零負債，在財政、經驗及能力加持下，第二任一定能做更好，期許新竹市成功經驗能向外擴散。

黃國昌指出，高虹安最讓他佩服的不只是專業與能力，而是從「一個人的高虹安」建立堅強市府團隊，即使因司法案件暫時離開市長職位，團隊推動市政仍一步都沒有退。

此外，盧秀燕、台北市長蔣萬安昨也接力為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台。盧秀燕舉高虹安、新竹縣長楊文科為例說，地方首長若了解科技，才能協助產業發展，維持新竹的競爭力。