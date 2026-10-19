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星期評論／別讓認真基層公務員 遭選戰抹黑

聯合報／ 本報記者邱書昱

年底選舉短兵相接，台北市長之役成全國焦點，但早在今年五月，民進黨參選人沈伯洋剛宣布參選，北市的鼠患、砍樹到營養午餐等議題已接連延燒，蔣市府卻屢屢輕忽戰局，未立即啟動「選戰模式」應對，近期雖轉「戰鬥模式」，已足以讓議題發酵。

2026九合一選舉

鼠患始終是世界各大城市的棘手問題，東京近年也面臨嚴重鼠患問題，北市從年中各種老鼠亂竄謠言四起，綠營議員窮追猛打，宛如疫情即將爆發，儘管市府拿出鼠患防治預算不比往年少等說明來澄清，然力道難抵擋謠言擴散速度。

如今連「砍樹」也升溫淪為選舉議題，北市是最早有樹保立法施行的縣市，公部門難以胡亂砍樹，但是社群平台鋪天蓋地、幾近陰謀論的謠傳市府大動作伐樹，儘管公園處回應相對快速、並澄清公私地樹木處理及褐根病等狀況，只是謠言易放難收，疏堵皆難。

攸關學生健康的營養午餐，免費政策立意良善，卻屢屢被迫和外縣市比較，近期偏偏又常有學生出狀況，讓市府有苦說不清，對手也藉機攻擊，操作食安議題。

市政是兩面刃，做好成政績、做壞淪破口，蔣萬安的現任市長執政優勢正陷入對手陣營的空戰節奏中，無法及時回應後果就是「愈來愈講不清」。在這場漸淪被動的選戰中，蔣市府應回過頭來檢視施政，有則改之，無則加勉，主動快速回應，不讓認真的基層公務員遭選戰抹黑。

2026九合一選舉 北市 公務員

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