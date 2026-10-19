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藍白聯手 侯友宜首次跨黨輔選 李四川黃國昌同台

聯合報／ 記者張策黃子騰葉德正邱瑞杰王慧瑛／新北報導
新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影 張策
新北市長侯友宜（右）與國民黨新北市長參選人李四川（左）合體出席為民眾黨新北市議員參選人陳怡君站台。記者張策／攝影 張策

國民黨新北市長參選人李四川昨與民眾黨主席黃國昌、新北市長侯友宜同台，為民眾黨中和議員參選人陳怡君助陣，藍白集中火力要讓選票極大化。民進黨蘇巧慧偕議員參選人成立南新莊聯合競總，副總統蕭美琴站台時說，各種跡象顯示蘇巧慧會贏，最後一哩路別大意。

2026九合一選舉

民眾黨在新北議員選戰提名七人，力拚至少三席成立黨團。陳怡君表示，藍白合作下，民眾黨在中和有發展空間，會在議會扮演監督角色，「四川做市政，怡君來監督」。

侯友宜首度跨黨派站台，他說，他是刑警出身，做事論是非對錯，「我今天來站台，不是為哪一個黨、哪一個派」，是看見陳怡君願意為地方努力，主動參加，希望支持願意認真做事、為新北付出的年輕人。

國民黨汐止選區議員參選人何元楷成立競總，侯友宜說，何元楷接棒立委、前議員廖先翔，他也要交棒給「工程老師傅」李四川，完成汐止人最重要的捷運建設。李四川昨也成立藥業後援會，新北四大藥業公會理事長相挺，李允諾當選將回應藥界提出的六大訴求，落實五大醫療政見，公私協力。

蘇巧慧昨偕議員參選人林秉宥、翁震州及吳奕萱、陳岱吟成立南新莊聯合競總，近二千名支持者力挺。蘇表示，她是新莊女兒，當選市長將串聯廟街、中港大排、國家電影及文化中心與宏匯廣場，在國影中心打造三金博物館。她也說，新莊撐起台灣過去的經濟奇蹟，在ＡＩ科技熱潮下，中小微企業仍是根本，要透過電站、物流等新行銷概念協助轉型，挺這群做工的人。

蘇也出席英系議員張嘉玲的員山後援會成立，稱讚張有多年幕僚訓練，問政認真，呼籲集中選票讓民進黨中和三席全上。

2026九合一選舉 新北 侯友宜

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