聽新聞
0:00 / 0:00

姐弟連線 盧秀燕、蔣萬安並肩抗洋流

聯合報／ 本報記者／連線報導
雙「安」拚連任 台北市長蔣萬安（中）今天宣布邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委。記者蘇健忠／攝影
雙「安」拚連任 台北市長蔣萬安（中）今天宣布邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今天將宣布，台中市長盧秀燕出任競選總部主委，國民黨立委羅智強和徐巧芯則分別擔任總幹事、執行總幹事，藍營要以「民生經濟、回歸市政」對抗民進黨，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，「盧市長非常強大」，相信蔣是想吸取盧在台中市府的經驗，他樂見其成。

2026九合一選舉

據了解，蔣萬安競總已選在小巨蛋附近的一、二樓黃金店面，下周一將在鄰近的敦化國中舉辦成立大會，屆時將邀盧秀燕到場。盧秀燕昨證實接任蔣競總主委，兩人今將聯袂宣布競總相關人事。蔣萬安說，他長期跟「秀燕姐」一直維持非常密切的感情及合作關係，立院共推法案、把關預算，市政也有很多交流，「接下來我們一定攜手合作，並肩作戰」。

藍營人士說，蔣萬安四年前首次參選台北市長時，未設置競總主委，今年面對洋流崛起，特邀盧秀燕出任主委，具有安定軍心效果；盧秀燕身兼蔣萬安和國民黨台中市長參選人江啟臣的競總主委，除固本拓票，「雙主委」將讓盧秀燕成為更強母雞，有助二○二八目標。

國民黨立委黃健豪表示，盧秀燕有多年輔選經驗，面對過民進黨府院黨全力打擊的選戰及大罷免，且今年沒有連任壓力，加上議員休會拚連任，時間相對彈性，盧、蔣「姐弟連線」，用實績對抗民進黨對手天馬行空的支票。

對於高聲量的羅智強、徐巧芯進駐競總，蔣萬安說，台北隊一直以來是團體作戰，今年市長選舉，他需要北市五位黨籍立委幫助，五人都義不容辭。對於行政院長卓榮泰酸四年只有「輝達、巨蛋、牛奶」，蔣萬安反嗆卓只剩「不副署」，歡迎幫台北隊宣傳政績。

對於幼教界批蔣上任後未出席園長會議，蔣萬安說，北市慣例由教育局長代表參加，幼教界心聲他非常願意採納，「不用等我連任，已請團隊盡速安排」。

國民黨人士指出，此次選舉，黨中央尊重雙北團隊選戰節奏，黨主席鄭麗文將重點放在輔選新竹縣、彰化縣與宜蘭縣。

2026九合一選舉 盧秀燕 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕接蔣萬安競總主委 前藍委揭兩人微妙競爭關係：難得的合作

觀察站／盧蔣姐弟聯手 先有2026才有2028

4年未出席園長會議 蔣萬安：下次就去

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

相關新聞

彰化頭家心聲／要讓遊客一來再來

鹿港老街觀光熱度攀升，盼中央與縣府協助推動異業結盟，整合觀光、文化等資源，透過跨部門、跨領域合作，提升鹿港觀光產業的質與量，遊客不只走馬看花，而能深入體驗在地文化。

彰化頭家心聲／設農產品銷售窗口

青農返鄉除了成功案例，有許多年輕農人苦苦掙扎，面臨賺不到錢的困境。農業面臨缺工、產銷失衡及極端氣候衝擊，都是長期以來難以解決的問題。

彰化頭家心聲／社安網須加強聯繫

我長期投入社區關懷據點的長者服務，擔任衛福部社區防暴宣講師。彰化尤其是偏鄉地區，需要幫助的人常缺乏求助意識與資源。

彰化頭家心聲／改善就業留住青年

我在彰化市長大，從小娛樂活動都往台中跑，早已習慣享受台中的各項資源，很期盼彰化能有大型商場、百貨公司進駐，對地方發展具有指標性意義。

傳產大縣 彰化最盼產業升級、加薪

彰化縣是六都以外最大縣市，卻面臨人口流失及薪資全台吊車尾窘境，比起政治上藍綠廝殺對決，選民更關切高科技產業紅利大爆發，彰化勞工薪資普遍偏低，其次彰化人口持續探底，青年返鄉找不到工作或薪水養不起家，誰來逆轉產業與薪資結構？

綠掌資源 魏平政空戰殺血路

彰化縣長選戰進入最後衝刺，綠營靠中央資源與黨機器穩穩推進，藍營面臨農會轉向、謝家出事，縣長王惠美終於歸隊，組織戰接連失血；不過，陸戰吃緊的國民黨參選人魏平政，反倒在網路空戰意外打開知名度，殺出一條血路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。