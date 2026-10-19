宜縣縣長選戰 吳宗憲vs.林國漳 掀政見抄襲攻防

宜蘭縣長選戰掀政見抄襲攻防，國民黨參選人吳宗憲競辦昨批民進黨參選人林國漳不敢辯論，有些政見抄襲、甚至「複製貼上」，成最壞示範；林國漳競辦回應，與其流於口水抹黑，不如像林踏遍宜蘭兩百三十七個村里，讓民眾了解政策理念。

吳宗憲競辦昨表示，林國漳當初先抹黑攻擊，後偷偷抄襲跟風政見，吳提出多個具前瞻性政見願景，包括跨縣市交通整合，宜蘭加入TPASS 一卡制；北北基桃宜、「宜蘭線+1」區域聯盟；從結合雙北與國科會資源發展ＡＩ與科技產業升級、「北宜雙科聯動」讓北士科與宜科成最佳拍檔等，林前天竟直接將其改名為「台北科學園區與宜蘭科學園區的『雙星計畫』」。

吳陣營批評，最讓人不齒是，吳宗憲今年三月提出「北北基桃宜」跨縣市聯盟政策，當時林陣營還發新聞稿大罵「破壞宜蘭主體性」；但過半年竟抄襲跟進，最近更完全不演，直接在台上高呼當初抹黑抨擊的吳宗憲政見？前後不一政見髮夾彎，成政治人物最壞示範。

林國漳競辦回應，與其流於口水戰與抹黑，吳宗憲委員不如像林國漳律師一樣踏遍宜蘭村里，更能讓民眾了解政策理念。

另外，林昨成立競選總部，賴清德總統、立法院前院長游錫堃等人站台。賴透露，很早就布局九合一選舉，尤其宜蘭縣是第一個布局，花一年多才勸進林，強調大家都推薦林選縣長「沒有一個例外」。

賴強調，林國漳參選不是為個人當官，是為宜蘭發展，未來重大建設包括高鐵到宜蘭、鐵路高架及國五銜接蘇花快，需要這位優秀的全民縣長。