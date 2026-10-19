聽新聞
0:00 / 0:00

宜縣縣長選戰 吳宗憲vs.林國漳 掀政見抄襲攻防

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣長選戰掀政見抄襲攻防，國民黨參選人吳宗憲競辦昨批民進黨參選人林國漳不敢辯論，有些政見抄襲、甚至「複製貼上」，成最壞示範；林國漳競辦回應，與其流於口水抹黑，不如像林踏遍宜蘭兩百三十七個村里，讓民眾了解政策理念。

2026九合一選舉

吳宗憲競辦昨表示，林國漳當初先抹黑攻擊，後偷偷抄襲跟風政見，吳提出多個具前瞻性政見願景，包括跨縣市交通整合，宜蘭加入TPASS 一卡制；北北基桃宜、「宜蘭線+1」區域聯盟；從結合雙北與國科會資源發展ＡＩ與科技產業升級、「北宜雙科聯動」讓北士科與宜科成最佳拍檔等，林前天竟直接將其改名為「台北科學園區與宜蘭科學園區的『雙星計畫』」。

吳陣營批評，最讓人不齒是，吳宗憲今年三月提出「北北基桃宜」跨縣市聯盟政策，當時林陣營還發新聞稿大罵「破壞宜蘭主體性」；但過半年竟抄襲跟進，最近更完全不演，直接在台上高呼當初抹黑抨擊的吳宗憲政見？前後不一政見髮夾彎，成政治人物最壞示範。

林國漳競辦回應，與其流於口水戰與抹黑，吳宗憲委員不如像林國漳律師一樣踏遍宜蘭村里，更能讓民眾了解政策理念。

另外，林昨成立競選總部，賴清德總統、立法院前院長游錫堃等人站台。賴透露，很早就布局九合一選舉，尤其宜蘭縣是第一個布局，花一年多才勸進林，強調大家都推薦林選縣長「沒有一個例外」。

賴強調，林國漳參選不是為個人當官，是為宜蘭發展，未來重大建設包括高鐵到宜蘭、鐵路高架及國五銜接蘇花快，需要這位優秀的全民縣長。

2026九合一選舉 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花一年多時間勸進林國漳參選宜蘭縣長 賴總統：大家都推薦

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

花蓮縣長三腳督 競總成立拚氣勢

蔡英文、卓榮泰力挺雲林劉建國 張秀卿台上落淚談近況：勇敢向前

相關新聞

彰化頭家心聲／要讓遊客一來再來

鹿港老街觀光熱度攀升，盼中央與縣府協助推動異業結盟，整合觀光、文化等資源，透過跨部門、跨領域合作，提升鹿港觀光產業的質與量，遊客不只走馬看花，而能深入體驗在地文化。

彰化頭家心聲／設農產品銷售窗口

青農返鄉除了成功案例，有許多年輕農人苦苦掙扎，面臨賺不到錢的困境。農業面臨缺工、產銷失衡及極端氣候衝擊，都是長期以來難以解決的問題。

彰化頭家心聲／社安網須加強聯繫

我長期投入社區關懷據點的長者服務，擔任衛福部社區防暴宣講師。彰化尤其是偏鄉地區，需要幫助的人常缺乏求助意識與資源。

彰化頭家心聲／改善就業留住青年

我在彰化市長大，從小娛樂活動都往台中跑，早已習慣享受台中的各項資源，很期盼彰化能有大型商場、百貨公司進駐，對地方發展具有指標性意義。

傳產大縣 彰化最盼產業升級、加薪

彰化縣是六都以外最大縣市，卻面臨人口流失及薪資全台吊車尾窘境，比起政治上藍綠廝殺對決，選民更關切高科技產業紅利大爆發，彰化勞工薪資普遍偏低，其次彰化人口持續探底，青年返鄉找不到工作或薪水養不起家，誰來逆轉產業與薪資結構？

綠掌資源 魏平政空戰殺血路

彰化縣長選戰進入最後衝刺，綠營靠中央資源與黨機器穩穩推進，藍營面臨農會轉向、謝家出事，縣長王惠美終於歸隊，組織戰接連失血；不過，陸戰吃緊的國民黨參選人魏平政，反倒在網路空戰意外打開知名度，殺出一條血路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。