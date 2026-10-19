藍綠尬場 黃敏惠助攻謝國樑 暗諷對手

基隆市長選戰白熱化，藍綠昨安排市場掃街尬場。嘉義市長黃敏惠為拚連任的謝國樑助攻，她說「我們經營基層，人家走高層」；民進黨參選人童子瑋陣營不回應。童由前立委蔡適應陪拜票，拋重陽敬老慰問金和三節敬老金加倍，全年合計二萬元；謝競辦回應，將和立院藍白黨團合作，提供長者更好的生活。

「勇媽」黃敏惠昨到基隆為「小愛爸爸」謝國樑助陣，一行人前進仁愛、博愛市場。謝國樑說，距離投票剩約四十天，戰況會很激烈，事情會很多，怪招也會很多。黃說，城市治理不只是推動大型建設，更重要的是照顧市民生活中的實際需求。謝國樑任內極推動室內兒童樂園、騎樓整平等政策，把對市民的關懷落實在具體施政，貼近民眾生活，展現對市民的用心。

黃敏惠也說，「我們是經營基層，做基層的事情，人家是走高層。」大家要一起努力，讓基隆的基層有更強而有力的後盾，把基礎打好，基隆會更好。

民進黨基隆市長參選人童子瑋宣傳敬老政見，也要完善長者醫療、交通以及照顧品質。圖／童子瑋競辦提供

綠營也持續衝刺陸戰，蔡適應昨陪童子瑋到安樂市場拜票。昨天重陽節，童發表敬老政見拉攏銀髮票，他說，基隆長者逾八萬人，約占全市人口百分之廿三。若當選市長，重陽敬老金從一千元提高到二千元，春節、端午和中秋節敬老金也從三千元提高到六千元，全年合計二萬元。

蔡適應說，基隆的人口老化本來就比較嚴重，照顧老年人，就是減輕年輕人照顧老人的負擔，一舉多得。民進黨在重陽敬老政策做了非常多的努力，不論過去、現在、還是未來，童子瑋接棒擔任市長後，相信童的重陽政策，會讓基隆市民非常有感。

對於童的敬老政見，謝國樑競辦回應，民進黨反對補助長者健保費，與主流民意背道而馳，看不到綠營想照顧長者的誠意。