台中藍綠端牛肉 老人健保補助都喊續行

年底選戰持續加溫，民進黨台中市長參選人何欣純昨把握假日掃街、辦團結會師，強調老人健保補助一定延續，並要以首都格局找回城市光榮；國民黨台中市長參選人江啟臣也挺進市場與夜市拜票，同樣主張老人健保免費續行，交通、產業等都要升級帶動地方繁榮。

何欣純昨與市議員參選人林德宇成立聯合競選總部。何表示，身為大里女兒允諾若當選，一定會解決大里的垃圾問題，同時將大里聯合行政中心完成，並推動捷運橘線興建以及台中機場擴建。

何欣純昨晚也舉辦太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾五千人，競總主委蔡其昌與多名議員都到場相挺。何強調老人健保補助一定延續，並評估不排富；敬老愛心卡點數可累積至年底，並規畫兒童腸病毒及長輩帶狀疱疹疫苗補助。

何欣純指出，未來將以「三個第一、一個大」帶動城市發展，全力支持立法院、行政院遷至台中，推動捷運路網效率、產業智慧升級及全齡照顧六星福利三項第一，並加速台中大機場計畫。

江啟臣昨早也在多名議員與團隊成員陪同下前往大里的塗城市場和太平公有零售市場拜票。他表示，若當選市長，老人健保免費絕對會續行，也將補助長者施打帶狀疱疹疫苗，而敬老愛心卡也將升級，點數改採一年結算，讓大家「卡好用」。

江啟臣指出，他會以ＡＩ改善台七十四線交通，同時推動捷運藍線延伸太平、屯區捷運環狀線（紫線）以及捷運完成前先優化公車路網、班次與準點率，再推動市民免費搭乘。產業方面，將結合實體ＡＩ、機器人及無人載具，協助太平、大里製造業升級，讓勞工加薪、青年在地就業。

江啟臣昨晚在裝扮成立法院長韓國瑜的藝人郭子乾陪同下逛一中商圈並進行直播。身為台中一中校友的江啟臣不僅勾起求學回憶，更受到大批年輕學子與外籍遊客的熱烈歡迎。