看板攻防參選人出奇招 搶占街頭目光

選戰白熱化，參選人各出奇招搶占路口版面。桃園市長張善政爭取連任，邀來國寶級電影看板畫師謝森山繪製選舉看板，傳承職人精神；民進黨桃市議員魏筠最近掛出北北桃市長參選人合體看板，中市無黨籍議員參選人段體佩也和藍綠市長參選人同框，吸引選民注意。

張善政競辦發言人洪于媗說，台灣僅存兩名手繪電影看板畫師，謝森山與台南畫師顏振發齊名，有「北謝森山、南顏振發」之稱。八十一歲謝森山從業逾一甲子，過去畫過賽德克．巴萊、水行俠等電影海報，也畫過前總統馬英九、蔡英文等政治人物，此次在家人鼓勵下，繪製張善政競選看板。

洪于媗說，謝森山曾坦言，繪製政治人物與一般電影海報不同，創作初期一度擔心成果，直到鄰居路過工作室，一眼認出畫中人物是張善政，他才放下心。這幅看板選在桃園景福宮旁也別具意義，因謝森山自幼住在大廟旁，常被戲院外高掛的手繪看板吸引，如今創作高掛大廟口呼應兒時夢想。

張善政說，能請到謝森山為自己提筆深感榮幸，謝一甲子堅守手繪技藝，展現珍貴職人精神，希望老手藝被更多人看見。市府近年完成景福宮周邊店家立面整建，也盼更多人看見舊城再生的成果。

選舉看板除了玩創意，不少議員參選人也用諧音哏或合體看板，吸引選民目光。民進黨中壢區議員魏筠最近不僅掛出與同黨台北市長參選人沈伯洋的合體看板，也掛出和北北桃市長參選人黃世杰、沈伯洋、蘇巧慧的同框看板；她說，四人都是法律系、新世代，盼透過看板發揮加乘效果。

台中市議員選戰升溫，台中北屯一處醒目建築外牆掛滿藍綠市長、議員參選人看板，還穿插一張「套房出租」告示，意外成為街頭趣味景象，還有人形容是「街頭版」選舉公報，討論度頗高。

另，北屯無黨籍市議員參選人段體佩以「北屯隊長」自居，經常穿著軍用汗衫、佩戴值星帶，並常以時事梗結合地方建設議題宣傳。段還有一幅「不管誰當選，都會被我盯上」的看板，與藍綠兩名市長參選人同框，國民黨市長參選人江啟臣還特別致電給段，肯定創意。