影／沈伯洋開箱松信四大政見 卓榮泰現身力挺

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18日）晚於民權公園舉行「台北大洋流」造勢晚會，行政院長卓榮泰親自站台助講。卓榮泰回擊立法院長韓國瑜，直呼洋流蔓延全台非長城擋得住；針對藍營喊「回台北救萬安」，卓榮泰諷刺已成「全國救一人」，反問「市長要服務市民，為何市民要救市長？」。

沈伯洋隨後登台開箱松信四大政見承諾：教育上降低國中小師生比、百日內為教師減壓；針對大巨蛋成立單一窗口疏導散場人車；打造象山觀光中心與運動驛站改善步道；並揭露兩年來市區樹冠減少13.7公頃，力推培育微森林把樹種回來，誓言翻轉松信。

民進黨台北市長參選人沈伯洋接下象徵領航的望遠鏡。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）與競選總幹事吳思瑤（左一）、台北市議員張文潔（左二）、洪健益（左三）、許淑華（右三）、台北市議員參選人郭凡（右二）及民進黨發言人吳崢（右一）同台高呼凍蒜，展現綠營團結力拚首都勝選氣勢。記者張文玠／攝影

行政院長卓榮泰（右二）出席「台北大洋流」民權公園晚會，致贈遠航「望遠鏡」給化身船長的民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二），象徵高瞻遠矚引領台北，並與競選總幹事吳思瑤（左一）、民進黨發言人吳崢（右一）等同台牽手高呼凍蒜。記者張文玠／攝影