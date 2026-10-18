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影／沈伯洋開箱松信四大政見 卓榮泰現身力挺
民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18日）晚於民權公園舉行「台北大洋流」造勢晚會，行政院長卓榮泰親自站台助講。卓榮泰回擊立法院長韓國瑜，直呼洋流蔓延全台非長城擋得住；針對藍營喊「回台北救萬安」，卓榮泰諷刺已成「全國救一人」，反問「市長要服務市民，為何市民要救市長？」。
沈伯洋隨後登台開箱松信四大政見承諾：教育上降低國中小師生比、百日內為教師減壓；針對大巨蛋成立單一窗口疏導散場人車；打造象山觀光中心與運動驛站改善步道；並揭露兩年來市區樹冠減少13.7公頃，力推培育微森林把樹種回來，誓言翻轉松信。
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