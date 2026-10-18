蔣萬安籲和中央討論松機遷移 卓榮泰嗆：若蔣連任「4年後還會在」

「大洋流計畫」第二場今天在松山信義登場，從五分埔車掃一路到民權公園造勢，行政院長卓榮泰今天也擔任神秘嘉賓到場助講更送上望遠鏡給民進黨台北市長參選人沈伯洋，卓火力全開痛批沈伯洋、蔣萬安「沒有比較沒有傷害」，諷刺讓蔣萬安連任一切都將一樣台北市不會改變，而近日蔣剛好拋出松機遷移政策，並喊話要跟中央合作，卓在台上也開嗆，蔣若連任4年後，「松機還是會在」。

卓榮泰今天擔任神秘嘉賓，他表示，剛參加完雲林縣長參選人劉建國競選總部成立大會，在台上致詞看到台下許多民眾掛著洋流彩帶，「讓我以為還在台北市」更引用立法院長韓國瑜萬里長城說法，稱「洋流不是萬里長城擋得住的」洋流是蔓延全台灣的。

卓榮泰也火力全開痛批蔣萬安，他指出，沈伯洋被提名半年以來大家都說沈不一樣了，但其實沈一直都一樣，對於EQ、謙卑、法律、科技想法都一樣，而是市民對於北市認知不一樣，甚至滿意度也不一樣，「沒有比較沒有傷害」沈出現後大家才發現台北市治安、兒虐、公安，蔣萬安現在都沒辦法解決。

卓榮泰諷刺，若蔣萬安上任一切仍然一模一樣，「輝達會進來，巨蛋已經在，松山機場還是在」，現在說連任會出席園長會議，「自己的會議都缺席77%了，他去參加外面的會議，缺席率會更高。」呼籲民眾11月28日還是要認真的選擇，讓台北市快樂、勇敢進步，讓沈伯洋帶來新的方向、希望，用他的科技用智慧，帶領台北市前進。

面對國民黨主席鄭麗文聲稱希望台北市民能救蔣萬安，卓榮泰質疑，市長是要服務、帶領市民，現在卻變成大家要救他，話鋒一轉他也稱救蔣萬安，「他就不用去市場夜市公園、不用接受專訪、大家都不會罵趙少康，就不會被主持人調侃、就不用打地鼠陪國昌了」呼籲民眾讓沈伯洋救蔣萬安。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上周展開「台北大洋流」車隊掃街，今天第二場將在松山信義登場。聯合報系資料照