沈伯洋拋「市長我不幹了」肥皂箱 承諾百日內解決教育痛點

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。沈伯洋車隊從下午5時30分由五分埔公園出發，到晚間7時10多分到達民權公園，現場主辦方喊出人潮到2萬人、線上直播最高達7萬5千多人次，沈伯洋也提出四大松信政見，「自己是在松信長大，希望大家給我機會，讓我成為你的市長。」

活動現場中，超微半導體董事長蘇姿丰父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐今晚出席活動，致詞時沈伯洋全程陪同在旁邊。蘇春槐說，在10月8日時，收到美國總統川普邀請，參加2026年美國科學獎章頒獎典禮，今年四位科技得主，分別是輝達執行長黃仁勳、蘇姿丰及特斯拉執行長馬斯克。

他說，得獎者中，台灣就占了兩位，這感受到台灣對整個世界的科技重大貢獻。兩位把最新科技帶回台灣，配合台積電，帶動AI浪潮，台灣經濟起飛，感到非常驕傲，也感謝他們繼續為台灣打拚。

蘇春槐分享，自己從清華大學畢業後，在美國深耕50年，並且進入了紐約市府團隊做分析工作，深深感受到好的政策能使得老百姓受惠無窮，更看見了紐約如何成為世界之都，這多虧傑出且有眼見的市長，引領世界潮流、創新和創作；可見選市長很重要。

競總副主委吳怡農致詞談到城市發展、社會偏激到AI園區。他也說，現在還不能喊凍蒜，因為統計數據中，台北市民每三人就有一人不投票或對政治冷感，所以請大家找身邊的人，去找那三分之一；利用寶貴的六個禮拜，分享你所希望的台北市，所值得的台北市長。

針對松山信義區，沈伯洋提四個政見，分別是「綠蔭計畫」、「象山動運驛站」、「大巨蛋變好鄰居」、「幼兒請願計畫」。當中，他關注到該區的幼兒比例高，但也發現到第一線教師抱怨最多也是松信區，「小孩多、老師壓力大、學校三方衝突，必須要解決。」

沈伯洋說，剛剛收到一位媽媽拿出「松山區幼兒請願書」內容不光是個案，而是講述希望改變方式，看到的是小孩的未來，能夠到好的照顧，同時，第一線的壓力該怎麼辦解決也是重點。

他說，最近規畫「市長我不幹了！」肥皂箱，除了降低國中小師生比，更希望直接當面解決第一線為什麼不想做、為什麼想離開台北市等，並於100天內解決。「自己是在松信長大，把政見帶來回來了，希望大家給我機會，讓我成為你的市長。」