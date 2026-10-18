快訊

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

台大無預警停電！韓檢考生苦等40分鐘「寫完也不算分」 現場崩潰落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋拋「市長我不幹了」肥皂箱 承諾百日內解決教育痛點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。記者／張文玠攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。記者／張文玠攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。沈伯洋車隊從下午5時30分由五分埔公園出發，到晚間7時10多分到達民權公園，現場主辦方喊出人潮到2萬人、線上直播最高達7萬5千多人次，沈伯洋也提出四大松信政見，「自己是在松信長大，希望大家給我機會，讓我成為你的市長。」

2026九合一選舉

活動現場中，超微半導體董事長蘇姿丰父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐今晚出席活動，致詞時沈伯洋全程陪同在旁邊。蘇春槐說，在10月8日時，收到美國總統川普邀請，參加2026年美國科學獎章頒獎典禮，今年四位科技得主，分別是輝達執行長黃仁勳、蘇姿丰及特斯拉執行長馬斯克。

他說，得獎者中，台灣就占了兩位，這感受到台灣對整個世界的科技重大貢獻。兩位把最新科技帶回台灣，配合台積電，帶動AI浪潮，台灣經濟起飛，感到非常驕傲，也感謝他們繼續為台灣打拚。

蘇春槐分享，自己從清華大學畢業後，在美國深耕50年，並且進入了紐約市府團隊做分析工作，深深感受到好的政策能使得老百姓受惠無窮，更看見了紐約如何成為世界之都，這多虧傑出且有眼見的市長，引領世界潮流、創新和創作；可見選市長很重要。

競總副主委吳怡農致詞談到城市發展、社會偏激到AI園區。他也說，現在還不能喊凍蒜，因為統計數據中，台北市民每三人就有一人不投票或對政治冷感，所以請大家找身邊的人，去找那三分之一；利用寶貴的六個禮拜，分享你所希望的台北市，所值得的台北市長。

針對松山信義區，沈伯洋提四個政見，分別是「綠蔭計畫」、「象山動運驛站」、「大巨蛋變好鄰居」、「幼兒請願計畫」。當中，他關注到該區的幼兒比例高，但也發現到第一線教師抱怨最多也是松信區，「小孩多、老師壓力大、學校三方衝突，必須要解決。」

沈伯洋說，剛剛收到一位媽媽拿出「松山區幼兒請願書」內容不光是個案，而是講述希望改變方式，看到的是小孩的未來，能夠到好的照顧，同時，第一線的壓力該怎麼辦解決也是重點。

他說，最近規畫「市長我不幹了！」肥皂箱，除了降低國中小師生比，更希望直接當面解決第一線為什麼不想做、為什麼想離開台北市等，並於100天內解決。「自己是在松信長大，把政見帶來回來了，希望大家給我機會，讓我成為你的市長。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。記者／張文玠攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。記者／張文玠攝影

沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人生起點！沈伯洋大洋流車掃五分埔出發 重機、路跑團熱情跟車

「市長，你給我聽好了」 屏東市長參選人梁育慈與民意直球談市政

蘇姿丰父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

沈伯洋提在條通設阻隔 蔣萬安：路不寬會造成不便

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

沈伯洋拋「市長我不幹了」肥皂箱 承諾百日內解決教育痛點

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚舉辦第二場「台北大洋流」，這次來到松山信義區。沈伯洋車隊從下午5時30分由五分埔公園出發，到晚間7時10多分到達民權公園，現場主辦方喊出人潮到2萬人、線上直播最高達7萬5千多人次，沈伯洋也提出四大松信政見，「自己是在松信長大，希望大家給我機會，讓我成為你的市長。」

蔣萬安籲和中央討論松機遷移 卓榮泰嗆：若蔣連任「4年後還會在」

「大洋流計畫」第二場今天在松山信義登場，從五分埔車掃一路到民權公園造勢，行政院長卓榮泰今天也擔任神秘嘉賓到場助講更送上望遠鏡給民進黨台北市長參選人沈伯洋，卓火力全開痛批沈伯洋、蔣萬安「沒有比較沒有傷害」，諷刺讓蔣萬安連任一切都將一樣台北市不會改變，而近日蔣剛好拋出松機遷移政策，並喊話要跟中央合作，卓在台上也開嗆，蔣若連任4年後，「松機還是會在」。

蔡英文、卓榮泰力挺雲林劉建國 張秀卿台上落淚談近況：勇敢向前

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天下午成立虎尾競選總部，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、競選總督導蘇治芬到場站台，數千支持者為劉建國打氣，壯大聲勢，現場凍選聲不斷，士氣高昂。歌手張秀卿也來相挺在歌聲中潸然淚下，提及自己最近發生的事，但她會和劉建國一樣意志堅定勇敢向前，所以才專程來相挺，全場感動。

盧秀燕接蔣萬安競總主委 前藍委揭兩人微妙競爭關係：難得的合作

台中市長盧秀燕今證實將擔任台北市長蔣萬安競選主任委員。國民黨前立委、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖說，盧答應擔任蔣萬安競總主委，是難得的合作，因為盧、蔣被視為在野黨2028總統熱門候選人，兩人之間存在微妙競爭關係，但兩人相互敞開心胸擁抱，希望彼此都好，大家才會更好，盧、蔣正用新的態度，改寫歷史的新頁。

高雄議員參選人掃街遭警舉牌 施明德美籍前妻：好像活在歷史裡

人權工作者、民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達今天在高雄市橋頭區，參與無黨籍高雄市議員參選人蔣黃女掃街拜票活動，遭警方依集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。