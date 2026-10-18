蔣萬安挺徐欣瑩：新竹要「黃金科技10年」 別被抹黑帶風向

選戰倒數，台北市長蔣萬安今晚赴新豐「董事長開講」粉絲見面會，與美麗島電子報董事長吳子嘉同台，現場湧入逾3000人。蔣力挺徐欣瑩，喊新竹應掌握AI浪潮、迎向「黃金科技10年」，籲選民面對抹黑、造謠要明辨是非。

蔣萬安表示，輝達進駐台北，加上台積電與輝達在新竹合作，更凸顯台北、新竹在全球AI產業鏈的重要地位。他認為，台北發展AI、新竹深耕半導體，兩地串聯有助提升台灣整體競爭力。

蔣萬安回顧，50年前台灣經濟推手孫運璿、李國鼎推動新竹科學園區及半導體產業時，同樣曾面臨外界質疑，但前人頂住壓力、堅持長期布局，才奠定今日產業基礎；新竹縣長楊文科也曾在竹科管理局任職、見證產業發展，他相信徐欣瑩能接棒，延續新竹科技優勢。

他並以台北推動AI園區為例，主張擴大產業腹地，串聯北台灣、新竹及苗栗，讓AI帶來的人才、投資及產業效益向外擴散。他說，產業發展不能只看企業進駐，更要轉化為消費及稅收，再投入公共建設、社福、交通及教育，改善民眾生活。

蔣萬安也肯定徐欣瑩在立法院替新竹爭取醫療、治水、橋梁及道路等建設經費，強調新竹需要真正懂科技、產業及治理的領導者。

談到選戰攻防，蔣萬安表示，隨著選舉升溫，參選人會面臨各種攻擊及不實傳言，他相信徐欣瑩也承受許多壓力，但仍保持正直、無懼。他呼籲民眾看到負面新聞、網路傳言及似是而非的說法時，要冷靜思考、仔細判斷，「不要輕易受到影響」。

蔣萬安提到去年大罷免「32比0」，當時大家集中力量讓優秀人才留在國會，今年底選舉也要再次集結。他更將選舉形容為「價值的選擇」，請選民思考是要選擇善良或抹黑、正義或造謠、安定或仇恨，呼籲新竹鄉親支持徐欣瑩。

徐欣瑩提縣政藍圖，包括65歲以上長者AI智慧健康手環、帶狀疱疹疫苗補助、婦女健康檢查一站式服務，第1至第3胎生育補助均10萬元；交通則規畫16項重大工程，並導入AI全動態交通流控及智慧公車路網。

她也提出「陽光縣政」3大承諾，包括公共建設不署名、不落款，家人不干政、不參與採購，以及成立「城市夢想家縣政顧問團」，邀集專家與縣民共同監督縣政。

談到選戰攻防，蔣萬安表示，隨著選舉升溫，參選人會面臨各種攻擊及不實傳言，他相信徐欣瑩也承受許多壓力。記者黃羿馨／攝影

蔣萬安也肯定徐欣瑩在立法院替新竹爭取醫療、治水、橋梁及道路等建設經費，強調新竹需要真正懂科技、產業及治理的領導者。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩則提出未來縣政藍圖，包括65歲以上長者AI智慧健康手環、帶狀疱疹疫苗補助、婦女健康檢查一站式服務。記者黃羿馨／攝影