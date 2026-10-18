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黃世杰桃園北競總成立 行政院秘書長、交通部長站台批張善政挺遷松機

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭／桃園即時報導
黃世杰北桃園競選總部成立大會滿場支持者，還外溢。記者朱冠諭／攝影
黃世杰北桃園競選總部成立大會滿場支持者，還外溢。記者朱冠諭／攝影

行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱今晚到桃園，參加民進黨市長參選人黃世杰北桃園競選總部成立大會，同時將矛頭指向市長張善政，批張善政挺台北市長蔣萬安遷建松山機場，卻沒有顧及桃園市的建設，幫忙台北成立AI園區，留給桃園的是交通問題。

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張惇涵指出，張善政參加行政院會，在蔣萬安旁邊說他支持松山機場遷建，可以把松山機場的運量放到桃園，不過張善政也說如此一來，桃園會塞車，所以周邊的交通建設中央要來想一想怎麼處理，這樣的桃園市長，跑去挺人家（台北市），但沒有顧慮到桃園自己的建設，真的有把心放在桃園嗎？桃園真的交通需要建設，不論是機場、捷運、鐵路到高速公路，中央跟地方都密不可分，要讓桃園更好，唯有黃世杰當選市長，才能中央地方聯手。

陳世凱指出，台北市長要廢止松山機場推動AI園區，張善政支持遷機場，等於贊成把AI園區留在台北，想想看，松山機場廢除之後，輝達執行長黃仁勳要來台灣，飛機飛到桃園，到時候還要跟大家一起擠機捷到台北，有可能嗎？不可能。

陳世凱表示，他如果是桃園市長，不會跟行政院長講說AI園區留在台北，應該要支持AI園區在桃園，桃園有最重要的國際機場，應該要發展AI園區讓桃園更好。這才是作為一個桃園市長未來應該要做的事，黃世杰已經做好這樣的準備。

黃世杰 張善政 秘書長 2026九合一選舉 桃園市選舉 蔣萬安 松山機場

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