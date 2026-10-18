謝國樑七堵後援會成立 呼籲支持者將支持轉化為實際投票

基隆市長謝國樑七堵區競選後援會今天正式成立，基隆市農會理事長黃李欽代明致贈包子與粽子，象徵「包中」的吉祥寓意。前大使介文汲致贈象徵好運的「好彩頭」，祝福謝國樑順利連任，現場氣氛熱烈。

謝國樑七堵區競選後援會由地方人士劉經緯出任後援會會長，張新枝擔任顧問。立委林沛祥、基隆市議會副議長楊秀玉和議員蔡旺璉、張耿輝、連恩典，以及前議員王翔鐘、百福宮主委黃順財等地方人士出席，加上多名七堵區里長到場力挺，展現地方基層團結相挺氣勢。

謝國樑表示，七堵是基隆重要的交通樞紐，也是未來城市發展的重要區域。基隆捷運近期接連迎來重大進展，不僅工程經費正式通過審議，機電系統及軌道統包工程也順利決標，朝2033年完工通車的目標持續邁進。

謝說，未來將透過捷運建設串聯七堵、六堵及百福等地區，改善通勤環境，並結合沿線土地開發與產業發展，為地方帶來更多機會。

謝國樑指出，七堵擁有豐富的地方特色與發展潛力，除了重大交通建設，市府也持續關注地方道路、公共設施及生活環境改善等需求。未來將持續與地方民意代表、里長及居民保持密切溝通，讓各項建設更貼近在地需求，逐步完善七堵的生活機能，帶動區域均衡發展。

謝國樑強調，選戰已經進入關鍵階段，後援會的成立不僅凝聚地方支持力量，更是推動基隆繼續進步的重要動力。呼籲所有支持者11月28日一定要出來投票，將支持轉化為實際選票，讓基隆延續這幾年的建設成果，繼續朝向更宜居、更幸福的城市邁進。

基隆市長謝國樑七堵區競選後援會今天正式成立，呼籲支持者11月28日一定要出來投票，將支持轉化為實際選票。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑七堵區競選後援會今天正式成立，呼籲支持者11月28日一定要出來投票，將支持轉化為實際選票。圖／謝國樑競選辦公室提供