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王鴻薇、葉元之、羅智強齊轟鄭朝方「騙票人設、黑金爭議」火力全開

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
羅智強表示，吳子嘉帶領大家展開「新竹反黑金」戰鬥，雖已取得階段性勝利，但真正勝利要到11月28日投票日才算數。記者黃羿馨／攝影
羅智強表示，吳子嘉帶領大家展開「新竹反黑金」戰鬥，雖已取得階段性勝利，但真正勝利要到11月28日投票日才算數。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選戰倒數，國民黨立委王鴻薇、葉元之、羅智強今晚齊聚新豐「董事長開講」粉絲見面會，與美麗島電子報董事長吳子嘉同台，現場湧入逾3000人。3人砲火集中民進黨參選人鄭朝方，從土地爭議、公共建設到東區市場輪番開轟，力挺徐欣瑩。對此，鄭朝方陣營表示沒有回應。

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吳子嘉則將矛頭對準鄭朝方，質疑鄭朝方與兄長出售農地，交易價格與其他農地價差懸殊，是否涉及利益輸送；另針對竹東五指山「神去村」土地開發爭議，要求鄭朝方說清楚是否曾出席相關飯局、席間有無討論土地變更。他也追問鄭家竹東農舍違建及家族土地利益等爭議，並向賴清德總統喊話，要求說明鄭朝方是否符合其所提出的參選標準，強調「新竹是全體縣民的家，不應成為特定家族的家產」。

王鴻薇則點名鄭朝方競選看板多以白色、淺藍色為底，未見民進黨綠色或黨徽，質疑刻意與民進黨及賴清德總統保持距離。她批評鄭朝方遇到土地交易、開發利益等爭議，只派發言人出面回應，形容是「騙票人設」，要求本人公開說明。

王鴻薇更將鄭朝方與新竹市前市長林智堅相提並論，指兩人都擅長經營網路形象。她以竹東東區市場為例，指改建預算從原本5.5億元提高至14億元，原訂2024年完工，至今仍是一片空地；又提到新竹棒球場耗資12億元，至今仍無法正常使用，批評公共建設不能只靠形象包裝。

葉元之則將砲口對準鄭朝方的公共建設，批評竹北公園、活動中心、圖書館及YouBike等設施留下鄭朝方姓名或「建設有方」等標示，質疑公共建設花的是納稅人的錢，不應淪為個人宣傳工具。

葉元之也指出，徐欣瑩要求鄭朝方承諾，若當選縣長，將取消公共建設個人落款，並承諾家人不干政、不利用職務謀取家族利益，質疑「這2項承諾有這麼困難嗎？」他也提及教師缺額問題，認為應正視教師人力不足及代課教師負擔，改善教育環境。

羅智強表示，吳子嘉帶領大家展開「新竹反黑金」戰鬥，雖已取得階段性勝利，但真正勝利要到11月28日投票日才算數。他提及吳子嘉遭死亡威脅及鄭家土地爭議，質疑檢調偵辦態度，並批評司法對不同政治立場採取不同標準。他呼籲支持者團結，強調年底選戰不只是新竹選舉，更攸關公平正義，並形容徐欣瑩清白、專業且認真，呼籲選民支持徐欣瑩。

葉元之則將砲口對準鄭朝方的公共建設，批評竹北公園、活動中心、圖書館及YouBike等設施留下鄭朝方姓名或「建設有方」等標示。記者黃羿馨／攝影
葉元之則將砲口對準鄭朝方的公共建設，批評竹北公園、活動中心、圖書館及YouBike等設施留下鄭朝方姓名或「建設有方」等標示。記者黃羿馨／攝影

吳子嘉將矛頭對準鄭朝方，質疑鄭朝方與兄長出售農地，交易價格與其他農地價差懸殊，是否涉及利益輸送。記者黃羿馨／攝影
吳子嘉將矛頭對準鄭朝方，質疑鄭朝方與兄長出售農地，交易價格與其他農地價差懸殊，是否涉及利益輸送。記者黃羿馨／攝影

王鴻薇則點名鄭朝方競選看板多以白色、淺藍色為底，未見民進黨綠色或黨徽，質疑刻意與民進黨及賴清德總統保持距離。記者黃羿馨／攝影
王鴻薇則點名鄭朝方競選看板多以白色、淺藍色為底，未見民進黨綠色或黨徽，質疑刻意與民進黨及賴清德總統保持距離。記者黃羿馨／攝影

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