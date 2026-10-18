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高雄議員參選人掃街遭警舉牌 施明德美籍前妻：好像活在歷史裡

中央社／ 高雄18日電
人權工作者、民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達在高雄市橋頭區，參與無黨籍議員參選人蔣黃女掃街拜票活動，遭警方依集遊法舉牌警告、制止。圖／取自森林阿嬤。蔣黃女FB
人權工作者、民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達在高雄市橋頭區，參與無黨籍議員參選人蔣黃女掃街拜票活動，遭警方依集遊法舉牌警告、制止。圖／取自森林阿嬤。蔣黃女FB

人權工作者、民進黨前主席施明德美籍前妻艾琳達今天在高雄市橋頭區，參與無黨籍高雄市議員參選人蔣黃女掃街拜票活動，遭警方依集遊法舉牌警告、制止。艾琳達說：「好像我活在台灣的歷史裡面。」

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83歲蔣黃女為守護橋頭糖廠森林，投入高雄市議員第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）選戰，上午沿1979年「橋頭事件」示威遊行的歷史路線，展開掃街拜票，艾琳達等人出席參與，隊伍走到橋頭鳳橋宮後參拜，並於廟外高喊「堅決反對毀橋頭糖廠百頃森林」等口號。

「好像我活在台灣的歷史裡面。」艾琳達回憶，當時有很多「橋頭事件」參與者寫遺書，因為擔心可能被帶去監獄，沒辦法回家。那時情況很緊張，眾人走到橋頭火車站時一直發傳單，走到廟宇時約有50人，周邊屋頂上都是特務及警察在照相，企圖知道參與者是誰，她走到火車站時還遭警察包圍。

蔣黃女等人隊伍活動期間，遭警方廣播違反集會遊行法，應停止違法遊行、立即解散。森林城市協會透過訊息表示，目前為選舉公告期間，公職人員選舉罷免法應優先於集遊法，質疑警方舉牌妨害選舉活動，涉嫌違反選罷法。

艾琳達表示，今天警察比參與者還多，「很精彩，還被警告不能遊行，現在還有這套，我覺得很有趣，可以有一些回憶了，看著警察還覺得有點可愛。」

艾琳達認為，爭取民主最重要的是民間可以反映需求，而不僅僅是追求開發，讓一些人包案、賺錢，「這樣的想法是不對的。」環境是為大家共享，「我們需要大自然、樹與空氣，不斷發展不是好事情」，何況台灣人口逐漸減少，應更注重自然與歷史環境，擁有人生的回憶。

高雄市政府警察局岡山分局說明，主辦單位於此次活動前在網路號召，並公布行經橋頭老街等道路的遊行路線，岡山分局考量該區域假日人車往來頻繁，為維護民眾公共安全及交通順暢，事前多次勸導主辦單位依法提出申請未果。

警方表示，該活動有宣傳理念行為，且參與人數達3人以上，應依集遊法提出申請。警方於活動期間派員錄影蒐證，依集遊法第25條舉牌警告、制止，全程依法行政，以維護公眾利益與安全為考量，全案將以違反集遊法函請橋頭地檢署參辦。

「橋頭事件」起因1979年1月21日，警備總部指台灣第一位黨外縣長余登發和兒子余瑞言涉嫌參與「匪諜吳泰安叛亂」，因而逮捕兩人，引發社會反彈。後續施明德、許信良、黃信介、陳菊等黨外人士擬定「為余氏父子被捕告全國同胞書」聲援，並於隔日在高雄縣橋頭鄉舉行戒嚴以來台灣第一次的政治示威遊行，後續引發一連串台灣民主運動。

2026九合一選舉 施明德 前妻 高雄市選舉

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