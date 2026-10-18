賴總統批張善政心不在桃園 挺黃世杰卻口誤喊成「黃偉哲」

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚成立北區競選總部，賴清德總統壓軸站台，直指桃園擁有國際機場、產業聚落等優勢，發展條件好，市政滿意度卻不理想，呼籲選民應該換人，支持黃世杰接棒；不過賴最後催票時一度口誤，要大家「把黃偉哲送……」，隨即改口「把黃世杰送去桃園市政府」，引起現場一陣笑聲。

黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉行北區競選總部成立大會，現場湧入破萬名支持者，不乏年輕面孔，舞台前方及周邊擠滿人潮。賴清德總統、前總統蔡英文、交通部長陳世凱、行政院秘書長張惇涵等人接力站台。

賴總統表示，1977年桃園縣民支持當時僅36歲的許信良當選縣長，49年後面對台灣充滿挑戰，許信良再次支持年輕人黃世杰，希望桃園市民再次勇敢把責任交給年輕世代。他當初徵召桃園市長人選，秉持年輕、在地及學經歷等條件，黃世杰就是符合條件的人選。

賴總統說，黃世杰與投入雙北市長選戰的人選同樣都是台大法律系出身，黃世杰從建中、台大法律系到研究所及律師高考，都有亮眼表現，「如果雙北會當選，我們桃園一定要當選」，黃世杰條件沒有比雙北人選差。

賴總統提到，桃園擁有國際機場，又鄰近台北港，台灣前500大企業有約三分之一在桃園，工商實力強，中央近年持續支持道路及捷運路網建設，桃園理應有更好的發展。然而依雜誌調查，桃園市長施政滿意度在六都排名後段，顯示市民對市府服務並不滿意，「在這種狀況之下，應不應該換人？」

賴總統表示，張善政並非學經歷不好，但與黃世杰最大的差別，在於「心有沒有在桃園」。黃世杰在桃園成長、求學及就業，曾在桃園市政府、立法院及法務部歷練，是桃園在地優秀人才，更願意走入基層、傾聽市民聲音。

賴總統強調，蔡英文前總統任內推動桃竹苗大矽谷計畫，他上任後持續推進，面對全球人工智慧浪潮，科技產業重要性更加凸顯，桃園應成為計畫領軍城市。他並提及台積電及PCB、被動元件等科技產業持續布局桃園，市府需要一名專業、有能力、有體力及活力的市長，與中央共同推動產業發展。

賴總統說，黃世杰提出的許多政見，桃園市政府本身就有能力執行，若涉及中央權責，他承諾中央一定大力支持，協助黃世杰推動市政，並呼籲支持者在最後40天團結催票，除市長選舉外，民進黨提名議員也要全力支持。

賴總統最後逐一介紹綠營議員參選人時，再次呼籲支持者團結，強調市長要當選，議員席次也不能少，盼綠營支持者在最後階段全力催票，在桃園贏得勝利。