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賴總統批張善政心不在桃園 挺黃世杰卻口誤喊成「黃偉哲」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統今晚為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台，直指桃園發展條件優越，卻未展現應有成績，喊話選民應該換人。圖／黃世杰競選辦公室提供
賴清德總統今晚為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台，直指桃園發展條件優越，卻未展現應有成績，喊話選民應該換人。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今晚成立北區競選總部賴清德總統壓軸站台，直指桃園擁有國際機場、產業聚落等優勢，發展條件好，市政滿意度卻不理想，呼籲選民應該換人，支持黃世杰接棒；不過賴最後催票時一度口誤，要大家「把黃偉哲送……」，隨即改口「把黃世杰送去桃園市政府」，引起現場一陣笑聲。

2026九合一選舉

黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉行北區競選總部成立大會，現場湧入破萬名支持者，不乏年輕面孔，舞台前方及周邊擠滿人潮。賴清德總統、前總統蔡英文、交通部長陳世凱、行政院秘書長張惇涵等人接力站台。

賴總統表示，1977年桃園縣民支持當時僅36歲的許信良當選縣長，49年後面對台灣充滿挑戰，許信良再次支持年輕人黃世杰，希望桃園市民再次勇敢把責任交給年輕世代。他當初徵召桃園市長人選，秉持年輕、在地及學經歷等條件，黃世杰就是符合條件的人選。

賴總統說，黃世杰與投入雙北市長選戰的人選同樣都是台大法律系出身，黃世杰從建中、台大法律系到研究所及律師高考，都有亮眼表現，「如果雙北會當選，我們桃園一定要當選」，黃世杰條件沒有比雙北人選差。

賴總統提到，桃園擁有國際機場，又鄰近台北港，台灣前500大企業有約三分之一在桃園，工商實力強，中央近年持續支持道路及捷運路網建設，桃園理應有更好的發展。然而依雜誌調查，桃園市長施政滿意度在六都排名後段，顯示市民對市府服務並不滿意，「在這種狀況之下，應不應該換人？」

賴總統表示，張善政並非學經歷不好，但與黃世杰最大的差別，在於「心有沒有在桃園」。黃世杰在桃園成長、求學及就業，曾在桃園市政府、立法院及法務部歷練，是桃園在地優秀人才，更願意走入基層、傾聽市民聲音。

賴總統強調，蔡英文前總統任內推動桃竹苗大矽谷計畫，他上任後持續推進，面對全球人工智慧浪潮，科技產業重要性更加凸顯，桃園應成為計畫領軍城市。他並提及台積電及PCB、被動元件等科技產業持續布局桃園，市府需要一名專業、有能力、有體力及活力的市長，與中央共同推動產業發展。

賴總統說，黃世杰提出的許多政見，桃園市政府本身就有能力執行，若涉及中央權責，他承諾中央一定大力支持，協助黃世杰推動市政，並呼籲支持者在最後40天團結催票，除市長選舉外，民進黨提名議員也要全力支持。

賴總統最後逐一介紹綠營議員參選人時，再次呼籲支持者團結，強調市長要當選，議員席次也不能少，盼綠營支持者在最後階段全力催票，在桃園贏得勝利。

賴清德總統今晚出席民進黨桃園市長參選人黃世杰北區競選總部成立大會，呼籲桃園市民支持黃世杰進軍市府。記者朱冠諭／攝影
賴清德總統今晚出席民進黨桃園市長參選人黃世杰北區競選總部成立大會，呼籲桃園市民支持黃世杰進軍市府。記者朱冠諭／攝影

黃世杰 黃偉哲 2026九合一選舉 桃園市選舉 賴清德 競選總部

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