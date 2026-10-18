上百藥師挺川集結 藥事後援會長：李四川當選代表台灣政治生態改變

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，新北四大藥業公會理事長到場力挺，與上百位藥師及藥界代表高喊「我們都挺李四川！」李允諾若當市長將全力協助藥界代表提出的六大訴求，落實五大醫療政見，公私協力提升新北醫藥環境、照顧404萬市民健康。

李四川新北藥業後援會長由中華民國藥師公會全國聯合會、新北市藥師公會榮譽理事長古博仁出任，古博仁揮舞戰旗率領全場高喊凍蒜，氣氛沸騰。新北市藥師公會理事長許有杉、新北市藥劑生公會理事長許有讓、新北市西藥商業同業公會理事長許有和三兄弟齊聚，新北市西藥服務職業工會理事長蔡明輝也到場支持，總計新北四大藥業公會理事長均站台力挺。

古博仁指出，李四川是從基層出身、一步一腳印苦幹實幹的典範，既非政二代、更非官二代，為台北縣、新北市服務多年，對各項大小建設均相當了解；古博仁更向台下熱情喊話，「台北市大巨蛋完工，從不可能化為可能，最關鍵的幕後功臣是誰？」全場熱烈高喊李四川，共同肯定李四川的高度執行力與魄力。

古表示，新北市要邁向更好的發展，並與台北並駕齊驅，需要李四川這樣具備強大執行力與豐富歷練的大家長，若李四川能當選，也代表台灣政治生態的改變。他呼籲藥界一起作為李四川最強後盾，相信李四川當市長一定能傾聽藥界心聲、共同解決問題，攜手讓新北迎向全新改變。

李四川表示，先前已與各藥業團體代表座談，針對大家提出的六大訴求，包括建立新北在地缺藥聯防與調度機制、以公衛預算支持藥師專業服務、推動安全職場合理人力及專業支持、敬老卡點數開放特約社區藥局使用、促進藥師成為高齡社會照護力量，以及讓藥師等醫藥界團體共同參與政策討論，未來擔任市長一定會持續與藥界面對面座談，全力協助解決問題，公私協力健全醫藥環境，共同守護市民的健康。

李四川也重申提出的「五大醫療政策」，以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，推動蘆洲醫院興建，補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區，強化板橋、土城、中和醫療分工，建立大板橋醫療生活圈；興建淡海新市鎮醫院，打造高齡與復健照護重鎮；強化土城醫療園區，建構高齡醫療照護中心；協助恩主公醫院擴建，強化溪南地區醫療服務。讓新北市404萬市民，享有更便利、更完善的醫療照護網。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影