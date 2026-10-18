快訊

亞股明開盤不妙？美科技股賣壓加劇 成亞洲AI交易新風險

人生起點！沈伯洋大洋流車掃五分埔出發 重機、路跑團熱情跟車

聽新聞
0:00 / 0:00

上百藥師挺川集結 藥事後援會長：李四川當選代表台灣政治生態改變

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，新北衛生局長陳潤秋也到場。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，新北衛生局長陳潤秋也到場。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，新北四大藥業公會理事長到場力挺，與上百位藥師及藥界代表高喊「我們都挺李四川！」李允諾若當市長將全力協助藥界代表提出的六大訴求，落實五大醫療政見，公私協力提升新北醫藥環境、照顧404萬市民健康。

2026九合一選舉

李四川新北藥業後援會長由中華民國藥師公會全國聯合會、新北市藥師公會榮譽理事長古博仁出任，古博仁揮舞戰旗率領全場高喊凍蒜，氣氛沸騰。新北市藥師公會理事長許有杉、新北市藥劑生公會理事長許有讓、新北市西藥商業同業公會理事長許有和三兄弟齊聚，新北市西藥服務職業工會理事長蔡明輝也到場支持，總計新北四大藥業公會理事長均站台力挺。

古博仁指出，李四川是從基層出身、一步一腳印苦幹實幹的典範，既非政二代、更非官二代，為台北縣、新北市服務多年，對各項大小建設均相當了解；古博仁更向台下熱情喊話，「台北市大巨蛋完工，從不可能化為可能，最關鍵的幕後功臣是誰？」全場熱烈高喊李四川，共同肯定李四川的高度執行力與魄力。

古表示，新北市要邁向更好的發展，並與台北並駕齊驅，需要李四川這樣具備強大執行力與豐富歷練的大家長，若李四川能當選，也代表台灣政治生態的改變。他呼籲藥界一起作為李四川最強後盾，相信李四川當市長一定能傾聽藥界心聲、共同解決問題，攜手讓新北迎向全新改變。

李四川表示，先前已與各藥業團體代表座談，針對大家提出的六大訴求，包括建立新北在地缺藥聯防與調度機制、以公衛預算支持藥師專業服務、推動安全職場合理人力及專業支持、敬老卡點數開放特約社區藥局使用、促進藥師成為高齡社會照護力量，以及讓藥師等醫藥界團體共同參與政策討論，未來擔任市長一定會持續與藥界面對面座談，全力協助解決問題，公私協力健全醫藥環境，共同守護市民的健康。

李四川也重申提出的「五大醫療政策」，以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，推動蘆洲醫院興建，補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區，強化板橋、土城、中和醫療分工，建立大板橋醫療生活圈；興建淡海新市鎮醫院，打造高齡與復健照護重鎮；強化土城醫療園區，建構高齡醫療照護中心；協助恩主公醫院擴建，強化溪南地區醫療服務。讓新北市404萬市民，享有更便利、更完善的醫療照護網。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立藥業後援會，公會意見領袖紛紛出席相挺，氣氛熱絡。記者王慧瑛／攝影

李四川 藥師 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北選戰倒數激鬥 藍綠拋市政牛肉

蔣萬安被指4年來從未參加園長會議 林奕華：雙北制度不同

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

健康台灣深耕論壇首度移師北榮新竹分院 陳志鴻提偏鄉醫療4大戰略

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

盧秀燕接蔣萬安競總主委 前藍委揭兩人微妙競爭關係：難得的合作

台中市長盧秀燕今證實將擔任台北市長蔣萬安競選主任委員。國民黨前立委、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖說，盧答應擔任蔣萬安競總主委，是難得的合作，因為盧、蔣被視為在野黨2028總統熱門候選人，兩人之間存在微妙競爭關係，但兩人相互敞開心胸擁抱，希望彼此都好，大家才會更好，盧、蔣正用新的態度，改寫歷史的新頁。

蔡英文、卓榮泰力挺雲林劉建國 張秀卿台上落淚談近況：勇敢向前

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天下午成立虎尾競選總部，前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、競選總督導蘇治芬到場站台，數千支持者為劉建國打氣，壯大聲勢，現場凍選聲不斷，士氣高昂。歌手張秀卿也來相挺在歌聲中潸然淚下，提及自己最近發生的事，但她會和劉建國一樣意志堅定勇敢向前，所以才專程來相挺，全場感動。

人生起點！沈伯洋大洋流車掃五分埔出發 重機、路跑團熱情跟車

民進黨台北市長參選人沈伯洋第二場「大洋流計畫」車掃在松山信義出發，選在沈伯洋出生地松山區五分埔，沈表示，這次車掃出發點也是他人生的出發點，很感謝大家願意來陪他車掃，雖然多次宣導不要跟車但仍有熱情支持者組成重機、鐵馬、路跑團，在外援應援，場面相當熱情。

萬美玲替兒披彩帶！佀廣洋競總成立 超過3千人到場

無黨籍桃園市桃園區議員參選人佀廣洋今上午舉辦競選總部成立大會，競選團隊表示，現場超過3千人到場。佀廣洋由母親、國民黨立委萬美玲及外婆共同披上競選彩帶，他表示，過去6年在萬美玲國會辦公室及桃園服務處服務，累計處理超過2千件選民服務案，盼爭取進入市議會，成為藍營關鍵一席。

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。