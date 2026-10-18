「市長，你給我聽好了」 屏東市長參選人梁育慈與民意直球談市政

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈今和民進黨國務青到北區市場路口，舉辦「市長，你給我聽好了ver. 屏東」，打破傳統政治造勢場主客角色，第一線與市民面對面交流，縣議員李世斌、議員參選人蔡侑庭、李清聖以市民身分到場，選民提問涵蓋交通、人本環境、產業經濟與社會福利等領域。

選戰倒數，公民對話風潮吹向屏東。梁育慈借鏡台北市長參選人沈伯洋「市長，你給我聽好了」線下見面會模式，推出屏東版本，讓鄉親零距離接觸參選人，向大眾傳遞她選屏東市長、力求專業治理與改變屏東的決心。

長期關注地方發展的林姓青年說，屏東市近年迎來高科技產業及科學園區進駐，面對高科技產業聚落及都市計畫推動，市公所角色如何扮演？能否超越現狀？

梁育慈說，屏東市長角色至關重要，不可小看燈亮、路平、水溝通等基礎建設，面對如半導體等國家級產業陸續進駐屏東，市公所須做好準備，將人流留在屏東市，帶動餐飲商圈、庶民經濟同步繁榮。

住在舊部落北漂青年，趁返鄉空檔前來詢問，面對高齡化，屏東市郊區交通接駁是否有更完善配套，以利長輩回診就醫；同時，她也回饋兒時曾有社區行動圖書車巡迴入里，這項服務成為她閱讀啟蒙起點，期待能針對舊部落地區，推動行動閱讀書車。

梁育慈說，前陣子甫協助座落大湖的國軍高雄總醫院屏東分院設Ubike，強化串聯重要交通節點，持續盤點、優化交通接駁路網，補足長幼、學生通勤等各年齡層需求；她也肯定行動圖書館，此概念與她執行四年的行動服務站雷同，她也允諾，「這是好建議，可以好好擘劃」。

交通與人本環境議題亦是討論焦點。在高雄工作、通勤返鄉民眾反映，行人在街道面臨人車共用及車輛占用空間困境。梁育慈對此表示認同，近年屏東市公共建設與外地通勤人口增加，各地的交通需求與使用情形各不相同，未來的交通政策須因地制宜，針對學校、醫院及車站周邊等重點設施優先推動，兼顧車輛與行人安全。

會後，梁育慈直呼「收穫良多！」看見大家對家鄉期許。她堅信「民意就是最好的政見」，若當選市長，持續傾聽市民心聲，推動數位便民服務，讓市民與市公所的對接管道更順暢、即時。

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（右）今到北區市場，舉辦「市長，你給我聽好了ver. 屏東」，第一線與鄉親面對面交流。圖／梁育慈團隊提供

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（中）今到北區市場，舉辦「市長，你給我聽好了ver. 屏東」，縣議員李世斌（右）、議員參選人李清聖（左）以市民身分到場。圖／梁育慈團隊提供

民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈（左）今到北區市場，舉辦「市長，你給我聽好了ver. 屏東」，第一線與鄉親面對面交流。圖／梁育慈團隊提供