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今團結勝選大會師 何欣純喊：老人健保補助一定延續

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人。圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人。圖／何欣純辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人，鄉親紛紛高舉手機打開手電筒，匯成一片「欣光燈海」點亮太平。何欣純儘管聲音沙啞，仍數度奮力喊出「我準備好了！」強調老人健保補助一定延續，並要以首都格局帶動台中大進擊，讓台中人走路有風、找回城市光榮。

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太平、東南區團結勝選大會師今晚登場，大批支持者熱情齊聚，競總主委蔡其昌、市議員張玉嬿、蔡耀頡、鄭功進、陳雅惠、江肇國及市議員參選人何翊綾共同到場。

何欣純表示，連日勤跑基層、車隊掃街，聲音已沙啞，今晚大進場時嘴裡甚至還含著喉糖，但鄉親的溫暖讓她格外感動。一路上總有支持者送喉糖、遞手帕，甚至有人在人群中伸手拿衛生紙幫她擦汗。每一雙伸出的手、每一次擊掌與每一個笑容，她都深深感謝。從三屆議員到四屆立委，20多年來一步一腳印，如今承擔參選市長的責任，就是要把鄉親的支持化為建設家鄉的力量，讓大家一起以台中為榮。

何欣純指出，台中擁有海空雙港、堅強產業及地理優勢，未來將以「三個第一、一個大」帶動城市發展，全力支持立法院、行政院遷至台中，推動捷運路網效率、產業智慧升級及全齡照顧六星福利三項第一，並加速台中大機場計畫。她也承諾，捷運藍線延伸太平將在首任四年內實質動工，串聯太平、大里及東南區生活圈，帶動屯區共同發展，並協助中小微企業升級、接軌國際。

何欣純強調，老人健保補助一定延續，並評估不排富；敬老愛心卡點數可累積至年底、計程車單趟提高至200點，擴大使用範圍。育兒方面，推動0至6歲每月1500元營養津貼、生育補助加碼及每胎5萬元坐月子補助，並規劃兒童腸病毒及長輩帶狀疱疹疫苗補助。國中小營養午餐「2380欣升級」，每周2次鮮乳、3次水果，每餐提高至80元，優先採購在地食材。她也承諾將於議會第一會期提出追加預算，推動首次普發現金，讓市政建設與福利照顧一起向前。

競總主委蔡其昌表示，何欣純這一年走遍台中大街小巷，許多地方走了兩遍，還準備走第三遍，這份認真與行動力，就是她承擔市政的最好證明。

民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人，鄉親紛紛高舉手機打開手電筒，匯成一片「欣光燈海」點亮太平。圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人，鄉親紛紛高舉手機打開手電筒，匯成一片「欣光燈海」點亮太平。圖／何欣純辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人。圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人。圖／何欣純辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純今晚出席太平、東南區團結勝選大會師，現場湧入逾5千人。圖／何欣純辦公室提供
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